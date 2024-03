Les Bleus assurés de ne pas affronter Team USA au premier tour des JO, une chance sur deux pour les filles

En 2021, l’équipe de France avait entamé ses Jeux Olympiques par une victoire sensationnelle contre les États-Unis. Trois ans plus tard, le même exploit ne sera pas possible… ou alors lors des phases finales. En effet, les Bleus et Team USA sont assurés de ne pas s’affronter lors du premier tour des JO de Paris.

Dans une vidéo explicative du tirage au sort, programmé mardi soir à Mies (Suisse), la FIBA indique que les Américains, en tant que champions olympiques, seront présents dans le Groupe C, tandis que les hommes de Vincent Collet, hôtes de la compétition, seront dans le Groupe A ou B. Une décision liée à des problématiques de diffusion télé puisqu’elle permettra de contenter à la fois les diffuseurs français et américains. En plaçant Team USA dans le Groupe C, la FIBA s’assure que les coéquipiers de Kevin Durant ne joueront pas le même jour que les Bleus, permettant ainsi d’alterner les prime-times à 20h. Un choix qui avait déjà été appliqué en 2021 avec le Japon.

L’Allemagne ou… l’Espagne ?

Par conséquent, l’identité d’un adversaire des Bleus s’affine beaucoup plus nettement. Les tricolores ont une chance sur deux d’affronter l’Allemagne, championne du monde en titre. Autrement, ce sera le vainqueur du TQO espagnol (Angola, Bahamas, Finlande, Pologne, Liban ou… Espagne). Les États-Unis redeviendront ensuite un adversaire possible dès les quarts de finale, ce qui représente le mauvais côté de ne pas se retrouver dans le même groupe…

A contrario, l’équipe de France féminine est beaucoup moins bien lotie pour la phase de poule. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ne peuvent pas se retrouver dans le Groupe A (qui partagera ses jours de match avec le Groupe C du tournoi masculin), de même que les Américaines, pour éviter de jouer le même jour que les hommes. Ce qui suppose donc, aussi, qu’elles ont une chance sur deux de croiser le fer avec Team USA dès le premier tour à Lille.