Jeux olympiques : les Bleu(e)s dans le 3e chapeau du tirage des JO !

Les équipes de France de basket seront bientôt fixées sur leurs premiers adversaires aux Jeux olympiques de Paris 2024. En effet, mardi 19 mars en Suisse, la FIBA procédera au tirage au sort des groupes concernant l’échéance olympique. L’institution a dévoilé ce vendredi la composition des différents chapeaux, établis en fonction du ranking FIBA, où les équipes de France se retrouvent dans le 3e pot. Les quatre billets restants seront attribués aux vainqueurs des tournois de qualification olympique (TQO) qui se dérouleront du 2 au 7 juillet au Pirée (Grèce), à Riga (Lettonie), à San Juan (Porto Rico) et Valence (Espagne).

Pas les États-Unis, ni le Canada pour les hommes

Les équipes qualifiées sont ainsi placées dans quatre pots de trois équipes. Les phases de groupes des Jeux olympiques comprennent trois poules de quatre équipes. Chez les hommes, les Bleus sont déjà assurés d’éviter les États-Unis. En effet, en tant que tenant du titre, les Américains seront automatiquement placés dans le groupe C, tandis que la France sera dans le groupe A ou B. Présent dans le pot 3 également, le Canada, qui avait fait très mal aux Bleus lors du Mondial 2023 en Asie, ne pourra également pas être un adversaire pour Vincent Collet et ses hommes en phase de groupes.

Cela ne sera pas le cas chez les femmes, où France et États-Unis seront placés dans le groupe B ou C. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ne pourront en revanche pas tomber contre le Japon et la Serbie, présents dans le pot 3.

Retrouvez ci-dessous la composition des différents tableaux pour le tournoi olympique masculin et féminin.