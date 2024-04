Denain valide son maintien, Vichy sa deuxième place, Boulazac se redresse

On juge des changements de coach avec un bilan comptable, uniquement à l’efficacité. D’autant plus quand il s’agit de techniciens emblématiques localement, comme pouvaient l’être Jean-Denys Choulet, à Roanne, ou Rémy Valin, à Denain. Pour la Chorale, c’est un échec. En revanche, pour Voltaire, difficile de contester que la décision fut in fine judicieuse. Sur une pente très glissante début avril, le club nordiste a eu le courage de se séparer de l’entraîneur qui lui avait offert son premier trophée depuis 1965, à l’approche d’un match décisif à Fos-sur-Mer. En allant débaucher Ali Bouziane chez un concurrent direct, Denain n’a pas choisi non plus la solution de facilité. Mais force est de constater que ce choix était le bon.

Quatre matchs, et trois victoires plus tard, les Dragons ont assuré leur maintien en Pro B ! Malgré la suspension du technicien franco-algérien, dans une sorte de dernier cadeau empoisonné de son époque angevine, l’équipe du Hainaut a profité de la démobilisation nantaise, plus mauvaise équipe de l’antichambre sur la phase retour, pour l’emporter 101-84 avec un fort axe 1-5 (10 points et 11 passes décisives pour Courtney Fortson, 19 points et 10 rebonds pour Zena Edosomwan). Denain repartira ainsi pour une 14e saison d’affilée en Pro B.

LA PREMIÈRE VICTOIRE DE JULES BOSSÉ EN PRO B 😍 Ça mérite bien une petite douche ?? 🚿#GoDragons #LNB #ProB pic.twitter.com/x50PGWNOWz — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) April 26, 2024

Le grand soir d’Amsellem

Loin de l’angoisse du bas de tableau, la JA Vichy s’est parfaitement remise de la claque assénée par le leader rochelais la semaine dernière (74-87) afin de s’imposer 89-74 contre Poitiers et verrouiller sa deuxième place. Encore portée par un grand Noah Penda (16 points à 7/10, 5 rebonds et 3 passes décisives), qui n’a décidément plus grand chose à faire en Pro B (19 ans), l’équipe thermale devance Boulazac qui a repris sa marche en avant pour protéger son strapontin sur le podium. Après trois défaites d’affilée, le BBD a misé sur son intensité défensive pour repartir de l’avant (79-62 face à Saint-Chamond). Avec 25 points, Vincent Amsellem a explosé son record offensif en carrière, qui était auparavant de 19.