Direction le Japon pour Gordon Herbert ?

Gordon Herbert (65 ans) aurait pu coacher l’ASVEL cette saison mais finalement cela n’a pas pu se faire, faute de l’accord de la Fédération allemande, et l’opportunité s’en est allée avec la prolongation de Pierric Poupet. Toutefois, le technicien canadien au passeport finlandais pourrait retrouver un club… au Japon.

Selon le journaliste lituanien Donatas Urbonas, le sélectionneur de l’Allemagne aurait une offre d’un contrat longue durée avec les Chiba Jets de Funabashi. Le vainqueur de la B.League 2021 a fait du champion du monde en titre son favori pour le poste.

Gordon Herbert, the head coach of the German national team, is targeted as the main candidate to take over the Chiba Jets on a multi-year deal, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) April 26, 2024