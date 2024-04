Norris Cole de retour à Porto-Rico

Norris Cole, ancien de l’ASVEL, Monaco et Bourg, vient de signer un contrat avec le club portoricain de Manati : les Osos. Ce contrat le lie à sa nouvelle équipe pour la saison 2024.

Norris Cole est un habitué du championnat portoricain. En effet, il avait joué à San Germàn et à Ponce les deux derniers étés. Cette saison, le double champion NBA avec Miami a pris part part à la dernière saison de la Team Ignite après avoir pris part à la Coupe intercontinentale à Singapour avec Al Ahly puis avoir disputé trois matches de présaison NBA avec la formation israélienne de Maccabi Ra’anana. En G-League, l’ancienne star de Cleveland State (NCAA) tournait à 5,2 points à 34,7% de réussite aux tirs, 0,9 rebond et 4,2 passes décisives en 20 minutes.

Le meneur originaire de Dayton a joué en France et a même été champion en 2021 avec l’ASVEL. En 2019-2020, il d’abord brillé avec Monaco (14,3 points à 47,4% aux tirs et 4,5 passes décisives en 24 minutes sur 17 matches de Jeep ELITE) avant l’arrêt de la saison lié au COVID-19. En 2022, l’international américain est revenu une dernière fois en France lors d’une pige à Bourg-en-Bresse (13,2 points à 43,7% de réussite aux tirs et 3,6 passes décisives en 26 minutes sur 8 rencontres).

Norris Cole cumule 33 points et 10 passes décisives pour son premier match

A 35 ans, il rejoint un championnat qui lui est familier. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe, Norris Cole a marqué 33 points à 13/22 aux tirs et effectué 10 passes décisives dans une victoire 111-105 face aux Gigantes de Carolina. Les Osos de Manati, qui ont aligné l’ancien du Portel et de Gravelines-Dunkerque Sheldon Mac plus tôt en avril, ont mis fin à une série de six défaites. Elle a enchaîné avec un autre succès face aux Cangrejeros de Santurce (90-78) avec 21 points, 8 passes décisives et 5 rebonds de Norris Cole.