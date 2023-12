Norris Cole va jouer les vétérans à G-League Ignite

G-League - Champion de France en 2021 avec l'ASVEL, également vu à l'AS Monaco et à la JL Bourg, Norris Cole s'est engagé avec G-League Ignite, où il il aura pour mission d'encadrer les jeunes pousses.

Alors que son rôle était jusque-là dévolu à Pooh Jeter, qui a pris sa retraite cet été, le rôle de vétéran de l’équipe G-League Ignite va revenir à un autre champion de France : Norris Cole, sacré en 2021 avec l’ASVEL.

Bien sûr, là-bas, l’ancien meneur de Monaco et Bourg-en-Bresse n’a pas été embauché pour ses faits d’armes en Betclic ÉLITE mais bien pour son passé en NBA, lui le double champion avec Miami (2012 et 2013). Désormais âgé de 35 ans, il n’a pas spécialement brillé pour sa première avec Ignite (5 points à 2/7 et 4 passes décisives en 27 minutes contre Stockton) mais on n’attendra pas spécialement de lui des grandes performances. Il devra surtout apprendre les ficelles du métier aux prospects d’Ignite : les Ron Holland, Matas Buzelis et Izan Almansa, tous annoncés dans le Top 13 de la future draft.

Déjà vu en G-League la saison dernière (7,4 points à 36% et 2,6 passes décisives avec Grand Rapids), Norris Cole va connaître son troisième club de la saison après le Ohod Médine, en Arabie Saoudite, et Al-Ahly Le Caire, avec qui il a battu… Ignite en phase de poule de la Coupe Intercontinentale FIBA à Singapour en septembre dernier (13 points à 4/17 et 9 passes décisives).