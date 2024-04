La G-League Ignite Team va disparaître

Selon The Athletic, la NBA a décidé d’arrêter l’activité de sa G-League Ignite Team. Créé afin de réunir certains des meilleurs prospects NBA au sein d’un même programme, et ainsi de les rémunérer, celle-ci va vu passer des pépites de NBA comme Jalen Green, Scoot Henderson ou encore Jonathan Kuminga. Seulement, entre-temps la loi NIL a permis aux joueurs évoluant en NCAA de gagner de l’argent. L’intérêt de la G-League Ignite Team, qui a terminé la saison régulière de G-League avec 32 défaites en 34 matches, est moins important.

La G-League Ignite Team a accueillis un Français en son sein : Sidy Cissoko en 2022-2023. Autrement, elle a été opposée à Victor Wembanyama en octobre 2022 avant de croiser la route d’Alexandre Sarr en septembre 2023.

A first-of-its-kind program, G League Ignite blazed a new trail. To every single player, staff, and fan that has represented the organization, THANK YOU for your support! pic.twitter.com/FW7hDYJ15C

— NBA G League Ignite (@gleagueignite) March 29, 2024