Victor Wembanyama (Spurs) forfait contre les Suns

Après avoir été embêté par sa cheville droite et laissé au repos plusieurs matchs plus tôt dans la saison, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) est touché à la cheville gauche. Il manquera la deuxième rencontre face aux Phoenix Suns, lundi, indiquent les Spurs dans leur Injury Report. La crainte du forfait de Wemby s’était accentuée dès ce matin (heure de San Antonio) car l’intérieur français n’était pas sur le terrain lorsque les médias ont eu accès à la fin du shootaround.

Favori pour le titre de rookie de l’année et également dans les discussion pour le titre de meilleur défenseur, Victor Wembanyama avait connu un match compliqué contre Kevin Durant et sa bande, samedi, se contentant de 13 points, 5 rebonds et 4 passes. S’il manquera le 8e des 71 matchs des Spurs, le natif du Chesnay (Yvelines) semble avant tout être laissé au repos par mesure de précaution. À un mois de la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama a déjà dépassé les attentes avec des moyennes statistiques impressionnantes (XXXXX), malgré un bilan collectif désastreux (15 victoires – 56 défaites).

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis),