Victor Wembanyama et les Spurs sans solution contre les Phoenix Suns

Les Suns ne sont pas tombés dans le piège une troisième fois. Battus à deux reprises en back to back début novembre par les Spurs, les hommes de Frank Vogel ont mis la main sur la rencontre très rapidement et n’ont pas laissé le moindre espoir aux Texans (victoire 131-106). Battus la veille par Memphis, Keldon Johnson (14 points) et sa bande affichent toujours les mêmes maux : une adresse famélique derrière l’arc (9/33, 27,3 % de réussite) et des wagons de pertes de balle (15, dont 5 pour Wemby).

Seulement 20 minutes pour Victor Wembanyama

« Mes joueurs ont fait de leur mieux », souligne Gregg Popovich « Je pense qu’on a été plus physiques mais vous n’allez pas empêcher [Devin Booker] et [Kevin Durant] de faire ce qu’ils font, et [Bradley Beal] est en bonne santé maintenant. C’est un trio assez difficile à arrêter. »

Opposé à son idole Kevin Durant (25 points), Victor Wembanyama a dû se contenter de 20 minutes de temps de jeu pour 13 points à 5/7 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes mais 5 ballons perdus. « Je pense que ce que je préfère chez lui, c’est son état d’esprit », dépeint Devin Booker. « Il est loin d’être soft, c’est un compétiteur de haut niveau. Il ne s’est pas habitué à la défaite depuis qu’il est en NBA. J’ai observé toutes ses manières et comment il se comporte et il ressemble à un vétéran chevronné. »

Les Spurs seront de nouveau opposés aux Suns, ce lundi soir, toujours au Frost Bank Center.