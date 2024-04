Skweek : accord trouvé avec la LNB pour diffuser la fin de la saison de Betclic ÉLITE

Le dénouement du conflit financier entre Skweek et le groupe L’Équipe a un dénouement… positif. Enfin, surtout pour les fans et suiveurs du basket français. En effet, ce vendredi 26 avril, Le Parisien a annoncé qu’un accord a été trouvé entre la Ligue Nationale de Basket (LNB) et Skweek pour la diffusion de la fin de la saison régulière de Betclic ELITE, ainsi que des playoffs. Mais l’offre sur la plate-forme numérique ne sera pas la même qu’auparavant.

Skweek sauve les meubles… mais perd une partie de son offre de diffusion

En écran noir sur la Betclic ÉLITE depuis mi-avril (30e et 31e journée de Betclic ÉLITE), Skweek va reprendre la diffusion des matchs du championnat de France dès ce dimanche 28 avril pour le début de la 32e journée de championnat. Mais l’offre initial (intégralité de la saison régulière et des playoffs) évolue à la suite du nouvel accord avec la LNB. En effet, la plate-forme numérique pourra diffuser tous les matchs de la saison régulière et des playoffs, exceptés ceux diffusés sur La Chaîne L’Équipe.

Sauf que le groupe L’Équipe, après avoir rompu unilatéralement son contrat avec Skweek, a négocié de son côté avec la LNB. Ainsi, ils sont parvenus à un accord permettant la diffusion de l’affiche du dimanche soir, ainsi que les meilleurs matchs des playoffs. Concernant les phases finales, La Chaîne L’Équipe diffusera ainsi six matchs parmi les quarts de finale et les demi-finales, ainsi que 100 % de ceux de la finale. Skweek, qui devait initialement diffuser l’intégralité des playoffs, perd donc une partie de son offre.

Skweek devrait travailler avec une autre entreprise de production

Pour rappel, le conflit financier entre Skweek et le groupe L’Équipe porterait sur deux millions d’euros d’impayés de la plateforme envers la société de production du groupe L’Equipe, 21 Prod. Mais pour cette fin de saison, selon l’AFP (Agence France Presse), Skweek devrait faire appel à une autre entreprise pour la production des prochains matchs qu’elle retransmettra.