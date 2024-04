L’Equipe ne diffusera plus les rencontres de l’AS Monaco sur la fin de saison d’EuroLeague !

Selon les informations du compte X En Pleine Lucarne, la Chaîne L’Équipe ne diffusera pas les derniers matchs de la Roca Team en EuroLeague. Et ce même si elle atteint le Final Four. Le seul moyen de regarder les matchs de Monaco est donc de posséder un abonnement à Skweek.

La plateforme médiatique, en proie à de graves difficultés financières, ne peut plus diffuser la Betclic Elite. En effet, la propriété d’Aleksej Fedorychev, président de Fedcom et de l’AS Monaco, accumule les impayés. Les dettes s’élèvent à plusieurs millions d’euros sur les coûts de production pris en charge par la chaîne L’Équipe. Aussi, le média national a demandé la résiliation du contrat qui la lie au diffuseur.

Toutefois, le cas de l’EuroLeague est différent. Bien que Skweek multiplie les retards de paiements envers les instances de la compétition reine, ce qui a entraîné des sanctions lors de la finale d’EuroCup Paris – JL Bourg avec le retrait de toutes les publicités, la plateforme continue de diffuser les matchs. L’Équipe, elle, a le droit de diffuser uniquement les match des équipes françaises (ASVEL, Monaco). Cependant, à 19h00, le canal 21 de la TNT de diffusera pas la première manche d’un duel Monaco – Fenerbahçe Istanbul qui s’annonce très intéressant. De plus, la chaîne l’Equipe ne diffusera pas les matchs restants de la Roca Team, même si Monaco atteint le Final Four.

Les rencontres de Monaco seront uniquement visibles sur Skweek. Cette situation est une nouvelle fois un frein à la diffusion du basket français dans l’Hexagone. D’autant plus que l’histoire récente prouve qu’il est permis de douter que le contrat avec Skweek tienne réellement jusqu’à la fin de la saison…

