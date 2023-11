Laurent Vila revient sur l’attaque fébrile de Cholet : « On n’arrive pas à trouver des solutions »

Les semaines passent et les défaites s’enchaînent pour Cholet Basket qui reste sur quatre revers de rang en Betclic ÉLITE, contre Le Portel, Paris, Nancy et maintenant l’ASVEL.

Devant une bonne partie du match, les Maugeois ont vu les Rhodaniens recoller juste avant la mi-temps puis prendre le dessus au retour des vestiaires. Un nouveau bon passage des hommes de Laurent Vila leur a permis de reprendre l’avantage. Seulement les locaux ont déjoué offensivement en fin de rencontre. Au total, ils n’ont marqué que 10 points dans le dernier quart-temps et ont finalement perdu 73 à 69 à la Meilleraie.

Après la rencontre, Laurent Vila était factuel au moment de revenir sur cette rencontre :

« Dernier quart-temps, 10 pour nous, 21 pour eux. Donc il y a une vraie maîtrise de leur part. Ils ont installé leur jeu, ils nous ont stoppé sur les switches défensifs. Ça fait mal, surtout qu’on avait moyen de créer un petit écart à un moment, un second en tout cas, parce qu’on en avait déjà créé un en première mi-temps. Mais après on est fébrile, on ne met pas de tir ouvert, on ne fait pas circuler la balle assez vite. Donc c’est un peu compliqué. Je sais qu’on fait des efforts, que l’équipe est encore solidaire bien entendu et qu’on manque un petit peu de maîtrise et peut-être de confiance aussi en ce moment. Mais encore une fois on fait des efforts défensifs, même si c’était entre guillemets une petite équipe de l’ASVEL – par rapport au fait qu’il y ait des absents de marques -, on les tient quand même à 73 points. C’est nous qui encore une fois en attaque on n’arrive pas à trouver des solutions et de jeu rapide et sur demi-terrain de circulation de balles pour avoir des tirs plus faciles. Même sur les low post avec les switches, on n’a pas pu rentrer facilement dans la raquette sur Neal (Sako) deux fois. Je pense encore une fois que l’on doit trouver autre chose. Et pouvoir compter aussi sur certains joueurs à la fin des matches, qui aujourd’hui ont la peine de finir et d’être clutchs comme on dit, pour prendre des responsabilités et marquer. C’est là où j’ai besoin de savoir sur qui je peux compter. »