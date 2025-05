Le duo Carla Leite – Janelle Salaün fait sensation à Los Angeles, toujours peu de temps pour Dominique Malonga

Oui, à toutes les deux, leur ancien jardin du Palacium leur semble sûrement bien loin désormais. Devant 10 000 personnes, dont Kevin Durant, dans l’antre des Lakers, Carla Leite et Janelle Salaün se sont complètement révélées aux yeux de la WNBA.

Les deux rookies de Golden State ont cartonné à Los Angeles, où les Valkyries l’ont emporté 82-73. La meneuse a compilé 19 points à 7/10, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 23 minutes tandis que l’ailière, attendue par les Bleues pour le rassemblement à Orléans du 12 juin, s’est fendue de 18 points à 5/11, 8 rebonds, 1 passe décisive, 2 interception, 1 contre et d’un… too-small asséné à Odyssey Sims après un tir longue distance.

In a heartwarming post-game moment, Carla Leite admits her English isn’t great, so teammate Janelle Salaün steps in to translate 🇫🇷

The French duo powered the @valkyries to their second consecutive win! pic.twitter.com/ZPxGdEcm2a

