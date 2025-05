« Au début, je me disais que ce serait déjà dingue d’être n°1 Français », souffle Franck Seguela. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, le Landais est bel et bien devenu n°1 Français au fil du temps. Depuis cette semaine, il a même fait bien mieux que cela : le voici numéro 1 mondial !

« Je ne vais pas faire le faux modeste, c’est quand même un vrai délire d’être n°1 mondial », s’exclame-t-il. « C’est incroyable, c’est un vrai honneur ! Il y a deux ans, je ne pensais pas être un jour n°1 mondial. C’est un titre très honorifique. » Une première absolue pour un joueur français, alors que sa compagne Laëtitia Guapo l’avait été entre 2019 et 2021 sur le circuit féminin. « Il travaille énormément, il a beaucoup d’ambition et c’est la récompense de plusieurs années d’investissement pour lui », applaudit son coéquipier, Hugo Suhard.

« Le fer de lance du 3×3 en France ! »

Ancien professionnel dans le 5×5, toujours un peu court en Pro B (1,9 point de moyenne avec Chartres en 2018/19, rapidement coupé par Gries-Oberhoffen en 2020), devenu un cadre de La Rochelle en 2021/22, Franck Seguela s’est définitivement consacré au 3×3 après une finale de NM1 victorieuse contre Mulhouse. « Il a eu la vision de l’éclosion qu’il pouvait avoir », souligne Jules Rambaut, l’un de ses premiers compagnons d’arme dans le 3×3, dès les équipes de France juniors. « Il a aimé ce sport, il s’y est senti bien. Avant, on avait le cul entre deux chaises, c’était compliqué de s’investir à 100%. Mais depuis deux ans et demi qu’on est avec 3×3, chapeau bas pour l’investissement mis tous les jours à l’entraînement ou chez lui… Bravo ! C’est lui qui nous a tirés vers le haut, qui nous a emmenés vers des endroits où l’on ne pensait pas aller. Franck est le fer de lance du 3×3 en France ! »

En l’occurrence, cette première place mondiale vient évidemment récompenser les excellentes performances individuelles de Franck Seguela, mais aussi les bons résultats collectifs des Français. Après chaque tournoi, les joueurs récoltent des points selon leurs statistiques et le classement final. « Je ne sais pas si je suis le meilleur au monde mais ce qui est sûr, c’est que je fais partie de l’une des meilleures équipes du monde », souligne l’enfant de l’Élan Béarnais.

Objectif première place collective

En effet, depuis six mois, le 3×3 français rayonne sur la carte mondiale. Autrefois cantonnés aux places d’honneurs, ou aux deuxièmes parties de tableau (15e mondial en 2022, 13e en 2022), les Bleus ont clairement passé un cap l’année dernière. Une formidable médaille d’argent olympique, une victoire au Masters de Lausanne, de nombreuses finales (Marseille, Shanghai, Macau, Manama, Shenzhen) et une deuxième place au World Tour. « Maintenant, j’ai vraiment hâte que l’on devienne la meilleure équipe mondiale », insiste le natif de Dijon.

Cela pourrait arriver dans les prochains mois, sous la bannière de l’équipe nouvellement créée de Toulouse, victorieuse du Masters d’Amsterdam la semaine dernière. Désormais, les quatre Toulousains sont dans le Top 10, ou toquent à la porte (Suhard 4e, Djoko 6e, Rambaut 11e), et ont gagné le respect de tous leurs adversaires. « Franck mérite cette place », admet Worthy de Jong, l’homme qui a privé les Bleus de l’or olympique et du titre mondial. « Tous les joueurs travaillent pour obtenir cet honneur. Strahinja (Stojacic) l’a été, Jimmer (Fredette) l’a été également, moi de-même. J’espère pour Franck qu’il saura rester longtemps à ce spot. »

Clin d’œil du destin, Franck Seguela étrennera son nouveau statut à Marseille ce week-end, à l’occasion du seul Masters français de l’année. « La place est loin d’être acquise, il va falloir la défendre », clame-t-il. Mais dans le monde du sport, il y a peu de phrases qui sonnent aussi que « numéro 1 mondial ». « Ça veut dire qu’il n’y a personne devant toi dans le monde », martèle l’ex-tennisman Jules Rambaut. « Le classement est fou ! » Et surtout, il est inédit.

L’œil de Karim Souchu « Cela fait trois ans que l’on travaille dur pour ça. Encore plus longtemps avec Franck, puisqu’on était déjà avec lui en U23. Ça a été un projet de longue date et c’est top de le voir arriver. Ce que je retiens aussi, c’est qu’ils sont quatre dans le Top 11 ! Notre évolution sur les trois dernières années est positive. Ce qui rend Franck si spécial dans le 3×3, c’est sa polyvalence. C’est un joueur qui n’hésite pas à aller au combat, qui n’hésite pas à faire des sacrifices pour l’équipe. C’est important. C’est comme ça qu’il s’est construit et ça reste sa force. »

