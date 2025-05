C’est une page d’histoire qui s’écrit pour le basketball tricolore. Ce lundi 19 mai 2025, Franck Seguela (2,00 m, 27 ans) a été officiellement désigné numéro 1 mondial du classement 3×3 après sa victoire lors du Masters d’Amsterdam avec la nouvelle équipe de Toulouse. Une première pour un joueur français dans une discipline devenue olympique en 2020.

HISTORIQUE ! SEGUELA NUMÉRO UN MONDIAL ! 🤯💙 Vice-champion oylmpique en 2024, Franck Seguela devient le premier français numéro 1 mondial de la discipline. 🔗 https://t.co/0dB8e6BDJU pic.twitter.com/ICouWEIYIM — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 19, 2025

Une trajectoire pionnière au service du 3×3 français

Vice-champion olympique à Paris en 2024, médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2022, Franck Seguela s’est affirmé ces dernières années comme une référence mondiale du 3×3. Depuis son engagement total dans la discipline en 2022, avec le projet de 3×3 Paris, il n’a cessé de repousser les limites. À une époque où le 3×3 peinait encore à s’imposer en France, l’ailier formé à Toulouse avait pris le pari audacieux d’y consacrer sa carrière.

En trois saisons, Franck Seguela a tout gagné ou presque. Premier Français élu MVP d’une étape du World Tour, il est également devenu le joueur français le plus titré sur le circuit international, celui ayant disputé le plus de matchs et surtout le meilleur marqueur de l’histoire toutes saisons confondues rapporte le site Internet de la FFBB.

Un symbole fort pour la structuration du 3×3 en France

Porté par des résultats internationaux solides et la montée en puissance de structures comme Toulouse, Bordeaux et peut-être bientôt la Team Cheverny Swish Basket, le 3×3 français vit une période faste. Elle espère continuer à monter en puissance dans la perspective des Jeux olympiques de Los Angeles.