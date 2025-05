Le 3×3 français vient de franchir un cap. Avec la création de la Team Cheverny Swish Basket, le pays accueille une troisième équipe professionnelle après celles de Toulouse et Bordeaux (qui dépendent cependant d’une association). À seulement 22 ans, Nassim Mountassif donne une nouvelle impulsion au basket 3×3 tricolore en proposant un modèle structuré, ambitieux et déjà tourné vers l’international.

Une ambition sportive claire dès la première saison

Sorti du giron amateur avec Nantes Big West, Mountassif structure désormais le projet Cheverny Swish Basket avec pour but d’intégrer dès cette saison un tournoi du circuit FIBA 3×3 World Tour Master. Pour y parvenir, il s’est entouré de Jérôme Navier, ancien coach de Cholet, Strasbourg et Le Havre notamment. Le premier effectif réunit de jeunes joueurs comme Pierre Kouakou (Ouest Lyonnais, NM2), Joran Hamon (TOAC, NM2), Aurélien Konan (Juvisy, NM3), Ambroise Couture (Monaco, NM3), et Harouna Coulibaly (Boulazac, Espoirs Pro B), avec un sixième nom encore à venir. Ces six joueurs s’entraîneront au complexe sportif du Bignon, le Set, au sud de Nantes.

Un projet bien ancré sur son territoire

Au-delà des terrains, Cheverny Swish Basket veut s’inscrire dans son environnement. Le partenariat avec le Château de Cheverny prévoit un tournoi d’envergure sur son parvis en 2026, tandis que le lycée Saint Denis International School de Loches s’associe à la dynamique éducative du projet, en lien avec le développement du 3×3 scolaire. L’expertise de Swish Basket – structure conçue pour son travail autour du tir extérieur – ajoute une dimension technique supplémentaire à l’équipe.

Un départ à l’international pour marquer les esprits

À peine lancée, la Team Cheverny Swish Basket s’exporte déjà. Direction la Corée du Sud pour deux tournois internationaux, avant un passage par la Chine, puis un retour sur le circuit français. Un calendrier ambitieux à l’image des aspirations de la structure, qui vise une reconnaissance rapide sur la scène mondiale. Le budget de lancement, 500 000 euros, permet d’envisager sereinement les premiers mois, mais la société compte trouver de nouveaux partenariats pour grandir encore.