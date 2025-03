Sur le World Tour 3×3, les derbys entre Toulouse et Bordeaux ne manqueront pas d’être pimentés cette année ! À la création d’une équipe haut-garonnaise (sous l’égide de Franck Seguela et Jules Rambaut) est venue s’ajouter celle de son homologue girondine, Bordeaux 3×3, notamment pilotée par Alex Vialaret.

En présence de Jean-Pierre Hunckler, le président de la FFBB, dont la venue valait signe de soutien fédéral, le capitaine des Bleus (forfait pour les JO de Paris en raison d’une blessure à la cheville) a acté l’avènement de son projet d’une équipe professionnelle de 3×3 à Bordeaux.

Le nom Bordeaux résonnait déjà dans le 3×3 grâce à l’équipe Bordeaux Ballistik, mais dont les activités étaient essentiellement cantonnées à la période estivale avec le renfort de joueurs de 5×5, comme Antoine Eïto. Une présence sporadique qui n’a pas empêché l’association créée en 2016 de devenir championne de France ou de se hisser dans le Top 35 mondial.

Désormais, Bordeaux 3×3 va se professionnaliser à l’année, avec des joueurs entièrement tournés vers le 3×3, comme Alex Vialaret ou la recrue serbe Petar Sucur, 76e joueur mondial, débauché de l’équipe japonaise d’Utsunomiya.

« Un projet prometteur » pour la FFBB

« Je veux saluer l’initiative de l’équipe pro, qui, de son propre chef, s’investit pour structurer le 3×3 en France », se réjouit Jean-Pierre Hunckler. « C’est une grande satisfaction pour la FFBB de voir ce travail réalisé à Bordeaux, et nous allons suivre de près leur évolution,en les accompagnant pour pérenniser et performer sur la scène mondiale. Bordeaux 3×3 est un projet prometteur, et nous sommes fiers de le soutenir. »

Alors que Bordeaux disputera sa première étape sur le circuit le 29 mars lors d’un stop de la Superleague pro à Beauvais, six joueurs sont actuellement enregistrés dans le roster girondin : les deux fondateurs de Ballistik (Eddy Steiner et Alex Vialaret), le nouveau venu Petar Sucur, Emmanuel Monceau mais également les professionnels de 5×5, Antoine Eito (Antibes) et Baptiste Oger (Angers).