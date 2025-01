« On ne sait pas encore sous quel nom, mais l’équipe va continuer ». La promesse de Karim Souchu, feu entraîneur de Paris 3×3, n’est pas vaine. Les médaillés d’argent des Jeux olympiques de Paris 2024, Frank Seguela et Jules Rambaut, ainsi que d’autres membres de Paris 3×3, Paul Djoko et Hugo Suhard, se rassemblent sous une nouvelle entité : la Team Toulouse ! Intégré au circuit mondial, ils sont rejoints dans ce projet par Sylvain Sautier, ex-joueur emblématique de Souffelweyersheim (de la NM2 à la Pro B), et toujours coachés par le sélectionneur de l’équipe de France, Karim Souchu.

Une année 2024 exceptionnelle pour le 3×3 français

Lancé en 2022 par la FFBB avec l’objectif des JO, le projet Paris 3×3 s’est achevé à la fin 2024 sur une remarquable dernière année. Cette dernière a été marquée par la médaille d’argent des Bleus (Seguela, Rambaut, Dussoulier et Vergiat) et une incroyable seconde partie de saison sur le circuit mondial (6 finales de Masters sur 8, finaliste du World Tour à Hong-Kong).

Une nouvelle équipe basée à Toulouse, avec le soutien de la FFBB

Pour poursuivre la belle histoire française du 3×3, il fallait pour Frank Seguela et ses partenaires dénicher des fonds et convaincre des partenaires privés pour créer une nouvelle entité. C’est chose faite avec l’association Basket Amplitude pour la création de l’équipe privée Team Toulouse. Comme l’indique L’Équipe, cette dernière sera soutenue par la Fédération Française de Basket-Ball, avec des primes de résultats ainsi que la mise à disposition comme entraîneur le sélectionneur de l’équipe de France, Karim Souchu, ainsi qu’un kiné sur les tournois Masters.