La finale 2024 du World Tour 3×3 à Hong Kong avait un sérieux goût de finale des Jeux olympiques. En effet, avec cinq des huit acteurs ayant pris part à la finale place de la Concorde début août dernier (Seguela et Rambaut pour 3×3 Paris, De Jong, Slagter et Driessen pour Amsterdam), le spectre olympique planait dans le ciel de Hong Kong. Et le scénario funeste de la nuit parisienne du 5 août dernier s’est répété pour les Français, avec un Worthy de Jong auteur du tir de la gagne pour Amsterdam, mettant fin à l’histoire de 3×3 Paris sur une dernière défaite cruelle.

MERCI MESSIEURS 💚 Au terme d'une saison exceptionnelle, Paris termine 2ème du World Tour Final 👏🇫🇷#3x3WT | @FIBA3x3 pic.twitter.com/1YyTNWMCOd — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) November 24, 2024

