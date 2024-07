Worthy de Jong, l’ancien flop de Pro B devenu porte-drapeau aux JO !

Avec ses coupes de cheveux fantaisistes (le léopard à Marseille fin mai…), le short remonté à l’extrême, ses qualités athlétiques hors-normes et son jeu ultra-excitant, Worthy de Jong (36 ans) est devenu ces dernières années l’une des icônes du 3×3, élu joueur le plus spectaculaire du circuit en 2023, actuel n°3 du classement mondial.

À tel point que De Jong a été désigné porte-drapeau des Pays-Bas (9e du classement des médailles à Tokyo, juste devant la France) pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024, en compagnie de la handballeuse Lois Abbingh. L’honneur suprême pour le basketteur, né au… Surinam, arrivé à Amsterdam à l’âge de 2 ans.

Dit zijn onze vlaggendragers tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen! 🧡🇳🇱 ⛹️ 3×3-basketballer Worthy de Jong

🤾 handbalster Lois Abbingh #TeamNL pic.twitter.com/0R36pHntUa — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) July 22, 2024

Une façon de récompenser son nouveau statut dans le 3×3 mais aussi sa formidable longévité de basketteur. Car oui, avant de briller au sein du World Tour, Worthy de Jong a écumé les parquets de 5×5. Légende du ZZ Leiden, où son n°6 a été retiré, il a également porté à 118 reprises les couleurs néerlandaises en compétition internationale, tournant encore à 16,8 points de moyenne lors de l’EuroBasket 2022.

Bardé de trophées collectifs et individuels avec son club de presque toujours, Worthy De Jong n’a fait qu’une infidélité à Leiden. C’était en 2016/17, avec le… SOM Boulogne-sur-Mer, alors pensionnaire de Pro B. Il avait signé un contrat de deux ans, tout juste auréolé du trophée de MVP de la Dutch Basketball League, le championnat hollandais. Une signature à petit prix, l’occasion idéale de sortir des Pays-Bas et de faire un pas en avant dans sa carrière. Ce fut tout l’inverse… La suite ? C’est La Voix du Nord qui la raconte le mieux, dans une brève en date du 26 mai 2017.

« Lui était incroyablement fort la semaine aux entraînements »

« Il symbolisait malgré lui les ratés du recrutement 2016-2017 d’Olivier Bourgain. Présenté tel un cador, arrivé comme le Messie, Worthy De Jong aura progressivement chuté dans la rotation jusqu’à devenir simple remplaçant. Doté d’un réel talent mais capable du meilleur comme du pire, De Jong ne s’est jamais adapté à la Pro B. » Des propos nuancés par son ex-coéquipier, Kadri Moendadze. « Ce n’est pas pour lui spécifiquement que ça s’est mal passé mais c’était toute l’équipe entière qui avait un souci. On n’arrivait pas du tout à jouer ensemble alors qu’on avait de très bons joueurs. Lui était incroyablement fort toute la semaine aux entraînements mais c’était autre chose les week-ends en match car on n’arrivait pas du tout à jouer. »

Par conséquent, le SOMB a coulé cette saison-là, relégué en Nationale 1, à peine deux ans après avoir découvert la Pro A… Auteur de 9,7 points à 40%, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 9,2 d’évaluation en moyenne, Worthy de Jong n’a évidemment pas honoré sa deuxième année de contrat et n’a ensuite plus jamais rejoué à l’étranger. Mais sept ans plus tard, le flop boulonnais va désormais retrouver la France en tant que porte-drapeau de sa délégation nationale aux JO…

"It's an honor, but he's been a journey" 𝙄𝙩'𝙨 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝘿𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙗𝙖𝙨𝙠𝙚𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡 𝙞𝙣 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡#3x3Basketball #Paris2024 pic.twitter.com/oxoajuZ3bH — FIBA 3×3 Basketball (@FIBA3x3) July 22, 2024