LeBron James nommé porte-drapeau des États-Unis pour les JO de Paris !

LeBron James a été nommé porte-drapeau de la délégation des États-Unis pour les Jeux olympiques 2024, organisés à Paris. C’est son coéquipier Stephen Curry qui le lui a annoncé.

Fit to lead 👑

The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH

— USA Basketball (@usabasketball) July 22, 2024