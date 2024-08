Dire que les Bleus ont frôlé l’or lundi dans le tournoi 3×3 relève de l’euphémisme. Aux commendes une bonne partie du match, toujours en tête à quelques secondes du terme de la finale face aux Pays-Bas, les Français ont hérité de l’argent sur un coup de poignard plein de classe et de sang froid de l’ancien boulonnais Worthy De Jong à 2-points.

Une fin cruelle qui n’entamait pas le moral des tricolores en zone mixte, à l’image de Jules Rambaut. « Je n’ai aucun regret. Je pense qu’on a maximisé nos chances de faire un résultat tout au long de la compétition et qu’on finit pas sur le podium par hasard. Ça se joue à rien, c’est le 3×3. C’est le sport qu’on connait bien, qui peut être cruel, mais qui peut aussi être magnifique. Ça se joue à pas grand chose. C’est quand même une très belle médaille qu’on a autour du cou donc c’est beaucoup de plaisir. » Avant de poursuivre, des étoiles plein les yeux. « On a eu une belle cérémonie, un beau podium, donc on comprend très vite que ce qu’on a fait c’est incroyable et on va bien pouvoir profiter. Je ressens beaucoup de bonheur, beaucoup de reconnaissance pour le travail réalisé depuis deux ans avec 3×3 Paris et la fédération. C’est le résultat de beaucoup de travail aussi. Franchement, c’est que du bonheur. »

« On peut être fiers ! »



Un sentiment de plénitude partagé par son entraîneur, Karim Souchu, sans regret aucun sur l’épilogue de la finale. « Il n’y a rien à dire sur la dernière action. La défense de Timothé Vergiat est super. De Jong est un joueur extraordinaire, on l’a vu tout le tournoi. C’est pas pour rien s’il compte parmi les meilleurs joueurs de 3×3 au monde. » Avant d’exprimer sa joie et de souligner la qualité de la performance réalisée. « Je suis fier. On sort d’un tournoi extraordinaire. On a battu les meilleures équipes mondiales. On a été bons au bon moment aussi. On a su rester solidaires lors des défaites. C’est le groupe qui a gagné. Et renverser des montagnes ici, place de la Concorde, c’est bien. C’est symbolique. »

Lucas Dussoulier (2,03 m, 28 ans) de son côté, convaincu lui-aussi que la défense sur le dernier tir de De Jong était « parfaite », préférait retenir la surprise créée par l’équipe de France masculine, que peu voyaient à pareille fête. « Je ressens de la déception mais surtout beaucoup de fierté car personne ne nous attendait là. Mais nous on savait qu’on avait les capacités d’y être et on l’a prouvé. C’est magnifique. On peut être fiers de ce qu’on a fait et savourer notre médaille. »

Une médaille aussi dédiée aux filles…



L’intérieur de la JSF Nanterre ne pouvait s’empêcher de penser aux filles, attendues très haut dans le tournoi et sorties dès les poules. « On passe les compétitions ensemble et on se soutient les uns les autres donc on est hyper déçus pour elles. On voulait vraiment qu’elles fassent un résultat. Mais quand elles ont perdu elles nous ont pas lâché, au contraire, elles nous ont tout de suite supportés. Donc on est heureux de partager ça avec elles même si on aurait aimé que la France remporte deux médailles en 3×3. »

Une solidarité et des relations très fortes que ne manquait pas de souligner à son tour Jules Rambaut. « On a créé des liens indéfectibles car on a vécu une aventure aussi bien humaine que sportive absolument magnifique. Tous les 4 on s’aime très très fort, et on aura encore des choses à se dire dans 10, 15, 20 ou 30 ans. »

Une épopée sportive et humaine qui aura mis un beau coup de projecteur sur une discipline encore méconnue du grand public, comme le soulignait Karim Souchu. « C’était une belle promotion pour le basket 3×3 de vivre une telle finale, avec autant de ferveur. » Un constat repris par Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans), satisfait lui-aussi de la lumière mise sur le 3×3 durant ces Jeux. « On savait que si ce sport était diffusé il allait plaire. C’est très dynamique, avec de nombreux rebondissements. Beaucoup ont découvert ici un sport très prenant, très stressant. » Avant de conclure, le shoot miraculeux de Worthy De Jong toujours dans un coin de la tête. « Pour nos familles c’est pas toujours évident à regarder, mais nous on adore ça. Ça peut paraître un peu sadique de dire ça, mais c’est aussi pour ces émotions là qu’on joue. »

Propos recueillis à la Concorde,