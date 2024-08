Worthy De Jong a privé l’équipe de France de 3×3 masculine d’un magnifique titre olympique, ce lundi 5 août place de la Concorde. Les Bleus avaient pourtant viré en tête après la mi-match (11-12). Mais ils ont manqué deux lancers francs clés (4/6) et l’ancien joueur de Boulogne-sur-Mer, porte-drapeau de la délégation de son pays pour ces JO, a égalisé à la fin du temps réglementaire (16 partout). Quelques possessions plus tard, il a marqué un énorme panier à 2-points pour offrir la victoire aux siens.

CRUCIFIÉS ! Le shoot EXCEPTIONNEL qui offre le titre olympique de basket 3×3 aux Pays-Bas face à la France ! 😩#Paris2024, à suivre sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/8TM47QTMhw — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2024

C’est une défaite frustrante pour l’équipe de France qui semblait avoir pris le match en main malgré une adresse à 2-points moindre (2/14) que sur les deux autres rencontres des phases finales. A domicile, les tricolores avaient su faire face à une équipe physique pour reprendre le dessus après une entame en faveur des Néerlandais (4-7). Ils ont notamment dominé le rebond (20 prises à 13). Mais cela n’a pas suffi.

Leur parcours n’en reste pas moins remarquable. Qualifiés le 19 mai pour leurs premiers Jeux olympiques, les Français ont arraché leur qualification pour le play-in lors de leur dernier match de poule, dimanche. Dans la foulée, Franck Seguela (5 points sur la finale), Lucas Dussoulier (5 points), Jules Rambaud (4 points) et Timothé Vergiat (3 points) ont créé la sensation face à la Serbie. Puis, plus tôt ce lundi, ils ont nettement dominé les champions olympiques en titre, les Lettons (21-14), pour s’offrir une finale. Médaillés d’argent, ils terminent la tête haute et sauvent l’honneur du 3×3 français, alors que les filles n’ont pas disputé les phases finales – remportées par l’Allemagne -, elles qui faisaient partie des favorites.