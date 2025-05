La Team Toulouse ne perd pas de temps pour s’installer comme un sérieux concurrent sur la scène du FIBA World Tour 3×3. Quelques semaines après ses débuts, déjà marqués par un titre en Challenger à Lusail, l’équipe de Franck Seguela a fait encore mieux en ce week-end de mi-mai en gagnant le Masters d’Amsterdam, le plus haut niveau de compétition sur le circuit !

Avec une composition d’équipe traditionnelle (Seguela, Rambaut, Suhard et Djoko), les Toulousains ont d’abord su s’extirper de leur poule après une victoire et une défaite. Ensuite, ils ont successivement dominé Amsterdam et Vienne pour se hisser en finale. Sur la dernière marche, Toulouse retrouvait leur bourreau en poule, Liman. Menés toute la rencontre, Franck Seguela et ses partenaires se sont accrochés, avec un grand Jules Rambaut (9 points). C’est finalement après prolongation que la Team Toulouse a pu exulter, sur un tir à 2-points de Paul Djoko laissé grand ouvert. L’ancien Espoirs de Champagne Basket a été élu MVP du tournoi, avec 5,8 points marqués par rencontre.

Après sa 4e place à Utsunomiya et cette victoire aux Pays-Bas, la Team Toulouse figure au 2e rang du circuit mondial, derrière Amsterdam. La prochaine étape du World Tour aura lieu dès le week-end prochain en France, à Marseille, les 24 et 25 mai.