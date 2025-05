Julien Mahé, un dernier match frustrant à Saint-Quentin : « C’est le reflet de notre saison »

Le parcours de Saint-Quentin cette saison en Betclic ELITE s’est achevé mardi soir à Dijon, à l’occasion du play-in, sur une défaite 92 à 79. Ce revers marque aussi la fin de l’aventure de Julien Mahé sur le banc du SQBB, conclue sur une prestation qu’il qualifie lui-même de décevante, à l’image de la saison.

« On s’est trompé de match »

Face à une équipe de Dijon très solide à domicile, Saint-Quentin n’a jamais vraiment réussi à trouver la clé. Très vite dépassés en défense, les visiteurs ont encaissé 29 points dès le premier quart-temps. « Félicitations à la JDA, ils ont été meilleurs que nous ce soir, ils ont fait un match de grande qualité, et nous on s’est trompé de match. C’est le reflet de notre saison », a résumé Julien Mahé au Bien Public, visiblement abattu après cette dernière.

Le technicien a regretté le manque d’intensité initiale de ses joueurs : « On a eu si peu d’agressivité au début, fin du premier quart ils sont à 11/14, et 8/8 à l’intérieur. On a rarement été aussi permissifs en défense. » Pris de vitesse, le SQBB a tenté de revenir au score en s’engageant dans une bataille offensive… mal maîtrisée. « Après on est parti dans un concours de ball-trap qu’on a perdu. On s’est vu beaucoup trop beaux en attaque, on a oublié de faire les efforts défensifs. »

Lucas Boucaud pointe un manque de rigueur défensive

Même constat du côté du meneur Lucas Boucaud, qui reconnaît que Saint-Quentin n’a pas respecté ses principes défensifs : « Presque 30 points au premier quart, ce n’est pas notre ADN. (…) Dijon a très bien défendu, et sur nos tirs plus ou moins ouverts, on n’a pas été assez adroits. » Un résumé qui illustre bien la spirale négative du club sur la fin de saison.

Pour sa 2e saison de suite en Betclic ELITE, le SQBB avait pourtant impressionné durant la première partie de championnat, avant de s’essouffler progressivement. Cette élimination en play-in met fin à une saison contrastée, mais aussi à l’ère Julien Mahé à Saint-Quentin, marquée par la montée en Betclic ELITE en 2023.