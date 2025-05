Large vainqueur de Saint-Quentin, la JDA Dijon jouera les playoffs !

Trois jours après avoir été battue par son voisin l’Élan Chalon, la JDA Dijon affrontait Saint-Quentin ce vendredi 23 mai pour se départager le dernier billet des playoffs. Au terme d’une partie maîtrisée, les Bourguignons ont pris la mesure du SQBB (92-79), pour filer en quart de finale retrouver le leader de la saison régulière, le Paris Basketball.

Markis McDuffie et Allan Dokossi portent la Jeanne d’Arc

La JDA Dijon s’est donc finalement bien remise de sa déception du Colisée, ne tombant pas dans le piège d’un Saint-Quentin outsider, qui n’avait rien à perdre au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy. Les coéquipiers de Giovan Oniangue ont trébuché face à des Bourguignons redoutables offensivement. « On a rarement été aussi permissif en défense, après on est parti dans un concours de ball trap qu’on a perdu », regrettait Julien Mahé dans des propos rapportés par Le Bien Public.

En effet, sous l’impulsion de la paire Markis McDuffie (15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) – Allan Dokossi (10 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres), la JDA Dijon a su peu à peu prendre ses distances dans cette rencontre, inscrivant déjà plus de 30 points après seulement 10 minutes de jeu. Et l’écart s’est creusé au cœur du deuxième quart-temps (44-34, 16′), permettant à l’équipe de Laurent Legname de rentrer aux vestiaires largement en tête (52-41, 20′).

Dijon retrouvera Paris en quart

En seconde période, la JDA Dijon a poursuivi sa marche en avant, avec l’ensemble de ses leaders au rendez-vous à l’image des 15 points de Phil Booth ou de Gregor Hrovat. Constamment repoussé à quasiment dix points d’écart, sauf en début de dernier quart-temps (72-66, 32′), le SQBB n’a jamais réellement pu entrevoir la victoire en Côte d’Or avec une adresse lointaine beaucoup moins efficace qu’en Lorraine (11/37 à 3-points), à l’image de Giovan Oniangue (6 points dont 2/9 à 3-points), Jerome Robinson (15 points dont 2/10 à 3-points) ou encore Nolan Traoré (13 points dont 2/6 à 3-points)

Qualifiée pour les playoffs après ce succès (92-79), la JDA Dijon retrouvera le Paris Basketball en quart de finale la semaine prochaine. « Je retiens la joie qu’on a de se qualifier pour les playoffs, avec sûrement une place européenne pour la saison prochaine », savourait Laurent Legname, toujours auprès du Bien Public.