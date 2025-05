DAZN rompt son contrat de diffusion de la Ligue 1 : quid de la Betclic ÉLITE ?

Au cours de l’été 2024, DAZN a acquis les droits de diffusion de la Ligue 1, pour 375 millions d’euros par an, et de la Betclic ÉLITE, pour une somme un peu plus modique : 2,5 millions d’euros la saison.

Mais l’accord avec la Ligue de football professionnel (LFP) a fait long feu. Mécontent de ses pertes financières avec le football, DAZN a rompu le contrat de diffusion, qui courait pourtant jusqu’en 2029, tout en discutant d’un nouvel engagement, afin de produire la chaîne imaginée par la LFP.

La LNB et DAZN veulent continuer ensemble

Quid du basket, dès lors, quand bien les sommes en jeu ne sont absolument pas comparables ? « Nous allons poursuivre la diffusion, conformément au contrat qui court jusqu’en 2029 », répond la plateforme britannique, qui se dit également également satisfaite des audiences réalisées. « Nous sommes très contents de diffuser la Betclic ÉLITE et très contents de notre collaboration avec la LNB, avec qui on arrive à proposer des formats différents. Il n’y a aucun sujet basket, ce n’est pas le même contrat que le foot. » En privé, loin des micros, DAZN répond également la même chose, insistant sur sa volonté d’ériger le basket en nouvelle priorité.

De quoi apaiser la Ligue Nationale de Basket, qui pouvait craindre de se retrouver de nouveau privée de diffuseur, un an après avoir vécu pareille mésaventure avec Skweek, disparu du paysage au bout de quelques mois malgré un contrat de sept ans. « On verra la stratégie d’entreprise du côté de DAZN », indiquait ainsi le président Philippe Ausseur au début du mois. « Tout ce qui se passe autour du football ne peut peut-être pas rester sans impact sur leurs autres engagements. » D’autant plus que la ligue appuyait sur la proximité avec la L1 en septembre dernier au moment de vanter sa nouvelle collaboration avec DAZN…

Toujours est-il que la LNB se voulait également rassurante, clamant sa volonté de continuer avec DAZN. « Nous avons un contrat. Les discussions que nous avons avec DAZN sont très positives, très constructives. Il n’y a pas eu de signal envoyé par DAZN qui serait négatif. Nous souhaitons continuer avec DAZN et à ce stade, il n’y a pas d’alerte. »