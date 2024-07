La Betclic ÉLITE a trouvé son nouveau diffuseur : DAZN emporte la mise !

Toujours baladée au gré des chaînes télévisions ces dernières années, ou du moins celles où elle était retransmise quelque part, la Betclic ÉLITE a trouvé son nouveau diffuseur. Selon les informations du journal L’Équipe, c’est la plateforme DAZN qui a emporté la mise, signant un contrat de cinq ans avec la Ligue Nationale de Basket et la fédération.

Déjà la FIBA avec DAZN

En plus des droits, DAZN prendra également en charge les frais de production des rencontres. Soit ce qui a constitué tout le nœud du problème avec SKWEEK ces derniers mois, la plateforme de FEDCOM Média multipliant les impayés auprès de L’Équipe, ce qui a mis fin au contrat courant jusqu’en 2030 avec la LNB, de nouveau sans diffuseur.

Imaginé comme le « Netflix du sport » lors de sa création en juillet 2015, DAZN enrichit donc son offre basket. Alors que le streamer anglais possède les droits de l’EuroLeague en Italie ou de la NBA en Belgique et Allemagne, il avait également signé un contrat majeur avec la FIBA en début d’année. La diffusion des compétitions internationales et de la Basketball Champions League se fait désormais sur DAZN. La plateforme possède également localement les droits de deux autres championnats : la Lega, en Italie, et la B-League, au Japon.

L’EuroLeague reste sur SKWEEK

Très peu rentable depuis son lancement, avec des pertes qui flirtaient avec la barre des deux millions de dollars en 2019, DAZN arrive progressivement à une stabilité financière. Selon le cabinet Enders Analysis, le service de streaming sportif a enregistré un chiffre d’affaire record de 3,2 milliards de dollars et des pertes « limitées » à 800 millions de dollars.

Alors que cela signifie également la fin des matchs en clair, via La Chaîne L’Équipe, SKWEEK perd également l’un des attraits majeurs de son bouquet, un an après s’être offert les droits de la Betclic ÉLITE. Le sponsor de l’AS Monaco conserve toutefois (pour l’instant ?) les droits de l’EuroLeague et de l’EuroCup. Avec les droits du championnat, DAZN a également acquis ceux du All-Star Game, de la Leaders Cup et du futur Match des Prospects.