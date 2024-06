Pour mettre en lumière ses meilleurs jeunes, la LNB va créer un Match des Prospects

Alors que les contours du partenariat centré autour des jeunes avec la NBA prennent progressivement forme, la LNB a fait du lancement des prospects en France l’un de ses axes stratégiques des années à venir. L’objectif est ainsi de trouver les nouveaux Victor Wembanyama ou Zaccharie Risacher, deux potentiels n°1 de Draft, qui ont attiré une lumière inédite sur la Betclic ÉLITE, tout en évitant les départs devenus trop nombreux vers la NCAA, à l’image de Kyshawn George, ancien Espoir de Chalon-sur-Saône désormais projeté au premier tour de la Draft. Il reste encore du travail, comme le prouve la voie choisie par les deux Blésois Halvine Dzellat-Diakono et Dominique Diomandé, en partance pour l’université, tant les clubs français sont encore sans défense juridique face à cela.

Sur le format d’un All-Star Game

Pour l’heure, la LNB tente donc de trouver tous les moyens de valorisations possibles de ses meilleurs jeunes. C’est dans ce cadre que la ligue a décidé de créer un Match des Prospects : un évènement réunissant les meilleurs prospects des championnats LNB (Betclic ÉLITE, Pro B, Espoirs ÉLITE et Pro B) sous le format d’un All-Star Game, entre une rencontre et des concours. Les jeunes seront sélectionnés par un panel composé de coachs, journalistes et Légendes LNB. Pour plus de visibilité, le Match des Prospects aura lieu en marge de la venue de la NBA à Paris, avec deux rencontres entre San Antonio et Indiana les 23 et 25 janvier 2025.

Seule subtilité, les jeunes concernés par des échéances continentales en pleine semaine n’auront pas l’obligation de participer à l’évènement s’ils sont sélectionnés, la priorité restant accordée à la Coupe d’Europe.