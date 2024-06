La LNB et la NBA vont lancer un programme à même de lancer les prospects en France

En partenariat avec la NBA, la Ligue Nationale de Basket (LNB) s’apprête à lancer un programme similaire au « Next star program » de la National Basketball League (NBL), le championnat australo-néo zélandais, annonce Le Monde. Celui-ci va être mis en place afin de convaincre les prospects NBA français de lancer leur carrière professionnelle en France plutôt qu’à l’étranger.

La mode de l’étranger est passée pour les top prospects français

Ulm, NBL et plus rarement la NCAA… C’est parfois en quittant le championnat de France que les Bleuets sont parvenus à faire monter leur cote auprès des franchises NBA dans le but d’être drafté. Mais si ces expatriations semblent désormais très loin de faire l’unanimité, particulièrement ces deux dernières saisons avec les exemples de Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün et plus récemment Nolan Traoré, tous convoités à l’étranger (et notamment par la NBL), la LNB a toutefois préféré mettre en place un programme lui permettant de conserver une longueur d’avance sur la concurrence.

Un programme auto-financé par les buy-outs ?

Ainsi, en s’associant avec la NBA, la ligue française va continuer à gagner du crédit auprès des prospects et de leurs conseillers. En plus du sérieux des clubs hexagonaux, des formateurs et de leur propension à les responsabiliser en compétitions, le programme va apporter une plus value en terme de suivi du jeune joueur. A titre d’exemple, le programme Next Star permet à divers spécialistes, notamment un coach individuel, de suivre un potentiel toute la saison sans que la masse salariale du club ne soit impacté. « Ce programme permettra à un certain nombre de joueurs d’être soutenus et mis en valeur afin de magnifier une formation française déjà excellente », a expliqué Fabrice Jouhaud dans le journal Le Monde. De plus, les clubs responsabilisant des jeunes pourraient être intéressés financièrement. Surtout, une partie voire la totalité des salaires pourraient être pris en charge par le programme lui même. Un programme qui serait auto-financé par les buy-out, soit le rachat des contrats des joueurs une fois drafté, d’ordinaire réservés aux clubs. Reste à savoir si ces mêmes clubs continueront à toucher une part de ces buy-out afin de cumuler les intérêts pour faire venir des prospects.

Alors que dans un marché toujours plus ouvert, des Français font le choix de s’expatrier pour continuer leur formation – aux États-Unis toujours mais aussi en Espagne, en Allemagne pour Isayah Marcin (au Bayern Munich) ou encore en Lituanie pour Thomas Bassong (Zalgiris Kaunas), ce programme pourrait contribuer à continuer à mettre en valeur le basket français par l’intermédiaire des talents de demain.