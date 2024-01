Les annonces de la NBA : un accord conclu pour la valorisation des prospects français, la Betclic ÉLITE de retour sur NBA App

Décidément, la JL Bourg aime avoir la primeur de la diffusion de la LNB sur le NBA League Pass. Mais si l’équipe burgienne avait pris place sur le siège passager de la première retransmission de Victor Wembanyama l’an dernier, elle sera cette fois l’un des réels centres d’attention. Comme l’année dernière, avec les sorties de Wemby sous le maillot des Metropolitans 92, la NBA va diffuser une rencontre de Betclic ÉLITE par semaine sur son application. Une annonce effectuée en marge du match NBA programmé jeudi à l’Accor Arena entre Brooklyn et Cleveland.

Si la première affiche retransmise sera le derby entre Chalon-sur-Saône et Bourg-en-Bresse le 20 janvier, évidemment pour observer les progrès de Zaccharie Risacher, la JL Bourg ne sera pas la seule équipe concernée par ce dispositif. Il pourrait même y avoir de la Pro B au programme puisque la NBA cite quatre joueurs potentiellement concernés par la draft : Risacher, donc, mais aussi Tidjane Salaün (Cholet), Melvin Ajinça (Saint-Quentin) et Zacharie Perrin, pensionnaire de l’antichambre avec Antibes.

Ce partenariat a été conclu dans le cadre d’un vaste accord entre la NBA et plusieurs instances du basket français (FFBB, LNB, UNSS) pour favoriser le développement des jeunes. Outre des NBA Jr League à Paris et Marseille (pour la version 3×3), l’Association a surtout donné son accord pour la mise en place d’un programme de développement et valorisation des prospects français en LNB, appelé de ses vœux par Philippe Ausseur, le président de la ligue, dans nos colonnes l’été dernier.

« On travaille avec la NBA pour faire en sorte que des choses se mettent en place. Le label LNB sur les clubs est reconnu comme l’un des meilleurs et c’est toute cette structuration là, avec des fondations beaucoup plus solides qu’avant, qui fait qu’on peut espérer faire mieux. On annoncera peut-être des choses au cours des prochains mois mais on essaye de collaborer avec la NBA. Ils nous disent qu’on est la ligue européenne qui les intéresse le plus. Ce n’est pas seulement l’effet Victor : il a été un projecteur ou un accélérateur, mais ils voient le potentiel de la France. […] Ce que l’on vise, c’est une meilleure valorisation de nos prospects NBA. L’exposition passe par le fait de les faire jouer. On veut voir comment accompagner ça, dans un format qui sera sûrement différent de celui du programme Next Stars en Australie. […] Il faut tout faire pour éviter que nos meilleurs jeunes aillent à l’étranger, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Océanie. Maintenant, il faut mettre en place un programme, qu’on le finance, pour faire en sorte que les prospects français restent dans le championnat de France, avant de viser plus haut. Le rêve ultime restera toujours la NBA mais si l’on peut faire passer l’idée que l’un des meilleurs championnats avant d’aller en NBA est la Betclic ÉLITE, c’est là-dessus qu’il faut qu’on travaille. »