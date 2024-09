Le dispositif de DAZN pour la diffusion de la Betclic ELITE, avec un match en clair par journée

« Da zone ». Après le média day 2024 de la LNB, les personnes présentes n’ont plus d’excuses pour bien prononcer l’intitulé du nouveau diffuseur officiel de la Betclic ELITE. Outre ce point phonétique, le service de streaming sportif DAZN a présenté son offre concernant le basket français, avec son CEO, Brice Daumin.

« Une offre plus intéressante que par le passé »

DAZN diffusera donc l’ensemble des matchs de Betclic ELITE en direct sur son application. Sur les plus grosses affiches, le dispositif comprendre 5 caméras, avec commentateur et consultant sur place, contre 3 caméras pour les matchs dits standards. Aux commentaires, on retrouvera notamment le duo iconique de la LNB, David Cozette et Stephen Brun, déjà présents sur Skweek la saison dernière. Une rencontre en clair sera diffusée par journée, le créneau du dimanche soir à 19h, sur la plateforme Freemium de DAZN.

🏀 | Découvrez en exclusivité les coulisses du Media Day de Betclic ÉLITE ! 🌟👀 Suivez la Betclic ÉLITE en live et en exclusivité sur l’app DAZN 📲 : https://t.co/agThEiB4Ir@LNBofficiel @FirstTeam101 pic.twitter.com/X7dWGsUybJ — DAZN France (@DAZN_FR) September 19, 2024

Forcément, le jeu des comparaisons avec l’ancien diffuseur de la Betclic ELITE a été faite, notamment au niveau du tarif. Alors que les fans de basket déboursaient 70€ l’an dernier chez Skweek pour regarder la Betclic ELITE (ainsi que l’EuroLeague, l’EuroCup et une partie de la LFB), il faudra lâcher environ 165€ à l’année chez DAZN (14,99€/mois, ou 19,99€/mois sans engagement), pour seulement le championnat de France et la BCL. Une différence de prix justifiée pour le président de la LNB, Philippe Ausseur : « Aujourd’hui, on a une offre plus riche. C’est une offre plus intéressante que par le passé ».

DAZN : « Une plateforme solide »

Le partenariat entre la LNB et DAZN court pour les cinq prochaines saisons. Avec la volonté que celui-ci perdure plus longtemps qu’avec Skweek, initialement engagé sur sept saisons mais qui a été arrêté au bout d’une année. En cause, la rupture du contrat avec La Chaîne L’Équipe, qui sous-licenciait les droits à Skweek.

Si la Ligue Nationale de Basket ne veut pas célébrer trop tôt ce partenariat, jurisprudence Skweek oblige, elle tient en toute logique à saluer son engagement avec DAZN : « On est ravi d’avoir un diffuseur qui est aussi celui de la Ligue 1, s’exprimait Fabrice Jouhaud, directeur général de la LNB. Un diffuseur mondial. Une plateforme solide. Ça compte ». Reste à voir si cela suffit pour faire durer une union.