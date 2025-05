Corentin Falcoz rempile pour une quatrième saison à Aix-Maurienne

« Nous vous annonçons avec une grande satisfaction la poursuite de notre collaboration avec notre savoyard Corentin Falcoz qui effectuera sa 4ème saison sous nos couleurs. Sa progression est évidente notamment dans la lecture du jeu, et nous sommes convaincus qu’il pourra encore prendre plus de responsabilités. À 22 ans, Corentin est déjà doté d’une belle lecture de jeu et d’une grande maturité. Il pourra prendre prendre encore plus de responsabilités. Il constitue la deuxième prolongation après celle de Kamel Ammour et nous travaillons pour répondre à l’attente de tous nos supporters et partenaires afin d’avoir une équipe, la saison prochaine, qui soit la plus compétitive possible. »