« Les matchs 5 sont toujours une loterie » – Sasa Obradovic après l’élimination de Monaco contre Fenerbahçe

Sasa Obradovic (entraîneur de l’AS Monaco) : « Nous aurions pu finir la saison avec une récompense en jouant le Final Four. Les matchs 5 sont toujours une loterie, même si tu as l’avantage du terrain. Nous avons manqué plusieurs petites choses, offensivement et défensivement. Ils ont aussi marqué de gros tirs, comme Nick Calathes qui a probablement les deux tirs les plus importants . C’est dur de trouver les meilleurs mots pour décrire la situation. Nous avons fait une bonne promotion du basket ici à Monaco, en France. Nous n’avons pas fini comme nous le voulions. Mes joueurs se sont battus jusqu’au bout. C’est ce que tu veux quand tu es coach. Les erreurs, les pertes de balles, cela fait partie du jeu. Tu progresses avec. Je pense que les gars vont apprendre de cela, tout le monde.Nous devons nous concentrer sur nos autres objectifs désormais. Au complet, nous devons défendre notre titre de champion de France. »

(Sur la fin de match) « Oui, provoquer des lancers francs est la logique en fin de match mais tout le monde a l’air plus intelligent après le match. Mais pendant le match, c’est difficile de prendre la meilleure décision. »

(À propos des tirs décisifs de Nick Calathes) « Sur le premier tir, tu peux prendre le risque de le laisser tirer. Mais sur le 2e, il faut contester. »