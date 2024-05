Les mots forts de Donatas Motiejunas : « On n’a pas pris beaucoup d’équipes au sérieux, c’est le karma »

Donatas, c’est une défaite crève-cœur…

Ça fait partie du basket. L’an dernier, nous étions heureux et là, nous sommes tristes… Grand respect au Fenerbahçe, qui a disputé un match incroyable. Ils ont été plus calmes à la fin, ils ont trouvé les joueurs ouverts dans le money-time. C’est la raison de leur victoire. Ils ont été meilleurs que nous.

Le ballon circulait bien en première mi-temps mais cela n’a pas forcément duré. Avez-vous l’impression d’avoir arrêté de partager le ballon en prolongation ?

C’est une question pour le coach. Je pense que c’est notre approche du basket. C’est comme cela qu’on joue : parfois, on gagne des matchs comme ça mais on en perd aussi. C’est notre philosophie globale. Je fais partie de l’équipe, je ne suis pas ici pour la remettre en cause. Je fais mon boulot du mieux possible pour aider l’équipe à gagner.

L’EuroLeague était votre plus gros objectif de la saison. Il va pourtant falloir s’en relever pour aller défendre votre titre de champion de France…

Surtout quand on regarde notre saison dans sa globalité. On n’a pas réussi à gagner le moindre titre. On n’a pas pris beaucoup d’équipes au sérieux et j’ai l’impression que c’est le karma : ça nous revient dans la figure… On n’a même pas gagné une seule des deux Coupe en France (éliminations en demi-finales de la Leaders Cup et de la Coupe de France, ndlr), on ne se qualifie pas pour le Final Four là. On n’a pas rempli un seul objectif pour l’instant cette saison. C’est décevant. J’espère qu’on va se remobiliser, que les gars vont se reconcentrer et qu’on va comprendre qu’il n’y a plus qu’un seul trophée à prendre. Si on ne met pas toute notre concentration dessus, on n’y arrivera pas…

Propos recueillis à Monaco,