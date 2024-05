Darel Poirier, retour frustrant en Pro B : « Les arbitres m’ont empêché de jouer et d’être moi-même »

Vendredi 10 mai, à l’issue de la finale pour le maintien perdue dans la dernière minute face à Fos-sur-Mer (72-75), personne n’était obligé de croire Darel Poirier (2,07 m, 26 ans) lorsqu’il affirmait ne pas être déçu. La fierté était réelle : il l’a répété publiquement devant les micros, puis en privé auprès de ses coéquipiers, dans des paroles qui s’entendaient de l’autre bout du couloir. Mais la déception l’était aussi : le pivot angevin a ensuite passé la nuit sur le bord de mer, jusqu’au lever de soleil, à ressasser les petits détails qui ont échappé à l’EAB, comme les deux lancers-francs qu’il a manqué dans le money-time à Parsemain.

Lui n’a pourtant pas grand chose à se reprocher sur ce dernier match. Censé être absent en raison d’une déchirure aux ischios-jambiers subie le 13 avril contre Orléans, l’ancien intérieur de Cholet Basket a insisté auprès de John Delay pour être aligné. Bien lui en a pris. Avec une seconde mi-temps à 20 points, le Francilien a failli sauver Angers à lui tout seul de la relégation en Nationale 1.

6e meilleur marqueur français de Pro B

C’était d’ailleurs tout ce que l’on attendait de lui au moment de sa signature en août. Club de seconde partie de tableau en Pro B, l’EAB a cru à une aubaine lorsque l’opportunité Darel Poirier s’est présentée. Soit l’un des joueurs les plus talentueux du basket français, mais au parcours marqué par une forte instabilité (G-League, Grèce, LEB Oro ; pas plus de 15 rencontres avec la même équipe depuis 2018/19). Un joueur aussi étiqueté difficilement gérable et souvent blessé (58 matchs en 4 saisons). À Angers, ce fut tout l’inverse : l’ancien pivot de Charleville-Mézières (pour sa dernière expérience en Pro B, en 2017/18) s’est imposé comme l’un des leaders du groupe, sur le terrain (12,7 points à 50%, 5,8 rebonds et 1,3 passe décisive) et n’a manqué que trois rencontres sur blessure, malheureusement au plus mauvais moment.

Le problème est qu’il n’a pas pu trop jouer, même en étant physiquement apte : seulement 23 minutes de moyenne. La faute à des coups de sifflets répétitifs, lui qui a été le sixième joueur le plus sanctionné du championnat avec trois fautes commises par match. Un schéma particulièrement problématique lors de l’emballage final : 5 fautes en 8 minutes face à Antibes pour la 33e journée puis seulement 3 minutes et 44 secondes en première période à Fos-sur-Mer. Alors oui, Darel Poirier a retrouvé de la stabilité et un niveau de performance qui peuvent susciter des espoirs pour sa seconde partie de carrière. Mais à l’heure de tirer le bilan, c’est surtout une forte frustration qui prenait le dessus…