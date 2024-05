[Vidéo] L’émotion de Mike James après l’élimination de Monaco au match 5

Potentiel MVP de la saison de l’EuroLeague, Mike James n’ira pas au Final Four de l’EuroLeague. Comme lors du match 1 du quart de finale des playoffs, l’AS Monaco a perdu après prolongation (79-80) ce mercredi 8 mai pour le match 5 de la série, à domicile.

Pas en jambes sur la série, Mike James a tout de même fini meilleur marqueur (20 points, à 6/12 aux tirs) et n°1 à l’évaluation (20) de la rencontre. Pourtant habitué à jouer les derniers ballons, le meneur de jeu étasunien n’a pas eu droit à prendre le dernier tir, aussi bien à la fin du temps réglementaire que de la prolongation. Elie Okobo a préféré garder la balle et tenter sa chance, quand il n’a pas perdu la balle.

Filmé par Basketnews au moment de rentrer aux vestiaires, Mike James semblait très touché, lui qui d’habitude n’exprime que très peu d’émotions.

Mike James got emotional after the final whistle of GAME 5 vs Fenerbahce 😕 pic.twitter.com/WktN0AtVXx

— BasketNews (@BasketNews_com) May 8, 2024