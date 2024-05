Vichy et Boulazac premiers qualifiés pour le dernier carré, Rouen égalise contre Orléans

Vichy et Boulazac sont les deux premières équipes de Pro B qualifiées pour les demi-finales des playoffs d’accession. Comme Monaco en Betclic ELITE, les deux formations ont conclu dès la première occasion, ce dimanche 19 mai, lors de leur match retour respectif chez l’Élan Béarnais et Champagne Basket. En revanche, il y aura un match d’appui entre Orléans et Rouen, le RMB ayant remporté le match retour (84-76).

L’Élan Béarnais voit sa saison s’arrêter pour un souffle

Pour le 2e de la saison régulière de Pro B, la Jeanne d’Arc, il aura fallu attendre les toutes dernières secondes au palais des sports de Pau pour officialiser sa victoire au match retour (72-73). Grâce à un tir à 3-points de Mike Ertel II, Vichy a pris l’avantage (71-73) à l’entame des deux dernières minutes. Les Palois ont été incapables d’égaliser, malgré plusieurs tentatives et un 1/2 sur la ligne des lancers francs de Michael Oguine. Dans une partie serrée (plus de 30 changements de leaders), avec notamment une première mi-temps où chaque équipe a eu son temps-fort, la formation de Guillaume Vizade s’en est finalement sortie, avec notamment la belle prestation de Serge Mourtala (19 points et 8 rebonds).

En direct après la qualif’ 👀 La fierté d’atteindre les demi-finales et la volonté de poursuivre cette si belle aventure ensemble 💙 #JAV #PlayoffsPROB pic.twitter.com/jW9z8ZYGAZ — JA Vichy Basket (@jav_basket) May 19, 2024

Le dernier finaliste Champagne Basket éliminé par Boulazac

Dans le dernier carré, la JA Vichy retrouvera un membre du podium de la saison régulière, Boulazac. Également vainqueur à l’aller, le BBD a récidivé ce dimanche 19 mai à René-Tys (67-69). Là encore, avec une faible marge, mais l’équipe d’Alexandre Ménard a davantage dominé les débats. Après une entame de match périgourdine (4-12), l’équipe du Sud-Ouest s’est surtout détachée dans le 3e quart-temps (46-56). Mais l’équipe champenoise a fait douter Boulazac jusqu’au bout, en égalisant sur deux lancers francs de Jean-Philippe Dally dans les derniers instants (65-65). Le dernier tir du milieu de terrain de Marquis Jackson (10 points) n’a cependant pas trouvé la mire pour forcer un match d’appui.

Match d’appui entre Orléans et Rouen

On va par contre poursuivre les débats un match de plus entre Orléans et Rouen. En effet, défait à l’aller, le RMB a répondu au match retour en l’emportant à la Kindarena (84-76). L’équipe de Sylvain Delorme a notamment fait la différence au retour des vestiaires, en remportant le 3e quart-temps sur le score de 26 à 16. Portés par le duo Yasmin Mambo (14 points) – Michael Brisker (17 points), les Normands ont dominé l’OLB dans la peinture pour construire leur succès (35 rebonds à 26, 14 prises offensives à 4). La belle décisive entre Orléans et Rouen se disputera ce mercredi 22 mai au CO’Met.