La frustration de Matthew Strazel : « Imagine… »

Matthew Strazel (1,82 m, 21 ans) n’a pas joué lors des matches 4 et 5 du quart de finale des playoffs d’EuroLeague contre le Fenerbahçe Istanbul (79-80). Le meneur de la Roca Team n’a pas caché sa frustration sur son compte X après la rencontre, même s’il a depuis supprimé le tweet.

Alors que l’AS Monaco voyait Jordan Loyd déchanter sur la ligne arrière, Mike James alterné le mauvais et le bon, et plus généralement son équipe faire preuve de maladresse (5/19), le jeune international français (21 ans) aurait-il pu aider les siens ? On ne le saura jamais.

« Imagine tu travailles 8 mois comme un taré et au moins de voir si ça a payé ou pas et bah tu peux pas voir… Imagine juste » Matthew Strazel, meneur de Monaco

Son père avait également tweeté en ce sens durant la rencontre. « Monaco joue à 9 contre 11 Ne pas trouver un moyen d’utiliser toutes ses armes offensives et défensives… Jamais je ne comprendrais ça« , a écrit Dominique Strazel.