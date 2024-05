[Vidéo] Encore 25 points pour Nolan Traoré, héros malheureux de Saint-Quentin

Nolan Traoré (1,91 m, 17 ans) était déjà le premier mineur à avoir marqué 25 points en Betclic ÉLITE. Il est évidemment devenu le premier à le faire deux fois ! Déjà auteur de 14 points et 7 passes décisives à l’aller à l’Astroballe, le jeune prodige a fait encore plus fort au retour avec une performance XXL : 25 points à 8/19, 4 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception. Seul bémol : ses 5 balles perdues.

Mais à voir sa mine contrite lors du tour d’honneur, le futur partenaire d’entraînement (ou plus ?) de l’équipe de France ressassait surtout son ultime tir raté. Celui de l’égalisation au buzzer (89-92). C’est pourtant lui qui avait mis les deux précédents pour ramener Saint-Quentin dans le coup. Et ses six semaines en Picardie auront essaimé d’incroyables promesses pour l’avenir…