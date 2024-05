Nolan Traoré, premier mineur de l’histoire à 25 points en Betclic ÉLITE : « Il progresse match après match »

Et dire qu’il était censé affronter Berck avec le Pôle France le week-end… Peut-être en aurait-il collé 25, aussi, comme il l’a fait dès le premier match de la saison, mais 25 unités dans un vrai match à enjeu en Betclic ÉLITE ont bien plus de valeur que 25 points en NM1.

Sur le parquet de Chalon-sur-Saône (90-97), Nolan Traoré (1,91 m, 17 ans) (1,92 m, 17 ans) a signé sa performance de référence dans le monde professionnel. Six jours après avoir déjà brillé à l’Astroballe (18 points et 8 passes décisives), le jeune meneur de Saint-Quentin a récidivé au Colisée. Auteur du tir décisif pour arracher la prolongation, le prospect a cumulé 25 points à 9/21 et 5 passes décisives, s’établissant comme le premier mineur à atteindre la barre des 25 points dans le championnat de France.

L’historique des performances offensives des moins de 18 ans en Betclic ÉLITE 25 points : Nolan Traoré (Saint-Quentin) le 4 mai 2024, à 17 ans et 11 mois

(Saint-Quentin) le 4 mai 2024, à 17 ans et 11 mois 22 points : Antoine Rigaudeau (Cholet) le 7 novembre 1989, à 17 ans et 10 mois

(Cholet) le 7 novembre 1989, à 17 ans et 10 mois 20 points : Théo Maledon (ASVEL) le 18 novembre 2018, à 17 ans et 5 mois

(ASVEL) le 18 novembre 2018, à 17 ans et 5 mois 20 points : Tony Parker (Paris) le 23 novembre 1999, à 17 ans et 6 mois

(Paris) le 23 novembre 1999, à 17 ans et 6 mois 17 points : Killian Hayes (Cholet) le 9 février 2019, à 17 ans et 6 mois

(Cholet) le 9 février 2019, à 17 ans et 6 mois 17 points : Matthew Strazel (ASVEL) le 10 mars 2020, à 17 ans et 7 mois

(ASVEL) le 10 mars 2020, à 17 ans et 7 mois 14 points : Victor Wembanyama (Nanterre) le 25 mai 2021, à 17 ans et 4 mois

25 points : il avait fallu 52 matchs pour Tony Parker…

À 17 ans et 346 jours, Nolan Traoré est donc devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Betclic ÉLITE à cumuler 25 points sur une seule rencontre. Une précocité rare, surtout dès son sixième match à ce niveau. À titre d’exemple, Tony Parker avait dû attendre son avant-dernière sortie en Pro A, sa 52e avec Paris, pour dépasser la barre des 22 points (32 unités à Antibes en 2001).

Futur n°1 de draft, Victor Wembanyama a lui aussi atteint les 25 points très jeune, mais il avait déjà franchi le seuil de la majorité, avec l’ASVEL (contre Le Portel). À 18 ans, les marques de référence restent détenues par Antoine Rigaudeau, auteur de 30 points à 18 ans et 1 mois, et Sekou Doumbouya, à créditer d’un énorme coup de chaud pour son dernier match avec le Limoges CSP à 18 ans et 4 mois.

Record de points en #BetclicELITE pour Nolan Traoré ‼️ 2️⃣5️⃣ points à 17 ans pour la pépite de @SQBB_Officiel pic.twitter.com/zipfDVw5pR — LNB (@LNBofficiel) May 4, 2024

« Il écoute, il travaille et il avance » Julien Mahé, son entraîneur à Saint-Quentin

« Les performances individuelles dans les défaites, vous savez… », commence par souffler Julien Mahé, l’entraîneur axonais, surtout concentré sur le résultat collectif qui a manqué après 55 minutes en Bourgogne. « ‘Il a connu un début de match difficile dans le scoring mais il était présent défensivement et il a trouvé les bonnes passes. Puis il est monté en puissance, un peu comme à Villeurbanne, à un moment où l’équipe était un peu en difficulté. On finit le match complètement déséquilibré dans les postes de jeu et il a pris ses responsabilités dans le scoring. Le plus intéressant chez Nolan, c’est qu’il progresse match après match. C’est très positif. C’est un jeune joueur mais il ingurgite, il écoute, il travaille et donc il avance. » Avec deux points d’amélioration mis en exergue : la défense, « où ses progrès se voient semaine après semaine », après un temps d’acclimatation pour franchir le palier NM1 – Betclic ÉLITE, et les accès au cercle. « Il avait du mal au début mais il en trouve vraiment davantage depuis deux rencontres. C’est naturel car ses débuts avec nous ont été singuliers : il a pratiquement démarré par plus de matchs que d’entraînements en partant une semaine au Hoop Summit. »

« Une mission de donner un terrain d’expression à ces jeunes-là »

Soit la validation du projet de Saint-Quentin, premier club de Betclic ÉLITE à venir piocher dans le vivier du Centre Fédéral en pleine saison. Après plus d’un mois de recherches infructueuses sur le marché des pigistes médicaux pour Tyger Campbell, Julien Mahé a fait appel à sa fibre de formateur pour offrir une promotion rapide au meilleur jeune de Nationale 1. « Je pense que c’est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça correspond à notre ADN, à ce qu’on aime faire, donner la chance aux jeunes et les mettre dans un environnement où ils peuvent s’exprimer. Il faut aussi que le jeune soit travailleur, à l’écoute, prêt à être coaché durement. C’est ce qui se passe avec Nolan. Dans son cas précis, c’est l’un des jeunes gros potentiels du basket français et c’est aussi une mission pour un club comme le nôtre de pouvoir leur donner un terrain d’expression. On prend aussi la responsabilité de le montrer à tout le monde. Ce n’est pas du tout un problème, je trouve ça excellent. Ça montre qu’il y a une place très tôt pour les jeunes dans le championnat de France. C’est un bon terrain de valorisation de notre championnat. » Et un bon moyen pour Saint-Quentin de continuer à gagner en crédibilité…