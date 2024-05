Julien Mahé, les raisons d’une prolongation : « Saint-Quentin a gagné en crédibilité envers le monde du basket »

Julien, pourquoi avoir prolongé votre contrat avec Saint-Quentin jusqu’en 2026 ?

C’est assez facile : je me sens très bien à Saint-Quentin. C’est un environnement propice pour moi, avec une qualité professionnelle et humaine ici. Je m’y plais. Le projet grandit chaque saison, il y a encore une envie d’avancer. Il y a aussi un public extraordinaire. Pour un coach, c’est un environnement qui est très sympa. Il y avait une volonté commune de continuer ensemble. Maintenant, il faut finir du mieux possible pour aider à pérenniser le club en Betclic ÉLITE, ce qui est un gros défi.

N’est-ce pas, tout de même, un choix par défaut, face à un marché des coachs qui ne s’est pas autant ouvert que prévu ?

Évidemment que la réflexion a été longue à se dessiner. Il faut aussi comprendre qu’on est en train de réaliser des saisons assez extraordinaires et que retourner au travail pour continuer dans cette lignée là n’est vraiment pas facile. Il faut faire attention à ne pas faire l’année de trop. Ça a suscité une réflexion chez moi. Quelque soit le marché ou les sollicitations qu’il pouvait y avoir, la première réflexion consistait à savoir si le projet était encore propice pour mon épanouissement et que j’ai l’impression de pouvoir continuer à amener quelque chose de positif à ce club-là. La réponse est qu’on va encore continuer un peu car je pense qu’on peut faire quelque chose de sympa.



Comment le club de Saint-Quentin, qui ne cesse de surprendre depuis 2020 avec des finances exsangues, peut-il évoluer ?

Le club peut continuer de progresser avec sa singularité. On sait qu’on n’aura pas des moyens incroyables. Par contre, on sait que le club travaille pour faire avancer le budget et la masse salariale. On sait à l’avance qu’on sera parmi les plus petits budgets de la division la saison prochaine. Mais il y a une singularité parce qu’il y a une passion, une salle et un public exceptionnels. Ça peut nous aider. On a aussi, je pense, gagné en crédibilité envers le monde du basket. On sait qu’on est devenu un projet crédible pour accueillir des joueurs de qualité, des joueurs à potentiel. Tout cela rend le club plutôt intéressant et pas simplement juste un club qui ne serait pas à sa place. On mérite ce qui nous arrive mais il faut continuer de travailler et de progresser car c’est fragile. La concurrence sera rude, encore plus avec 16 clubs.

On n’ira pas jusqu’à dire qu’il y a un culte de la personnalité autour de vous à Saint-Quentin mais rares sont les coachs aussi populaires que vous dans leur club…

En fait, Saint-Quentin est une ville de passion. Le basket est une passion ici. Donc ça prend plus d’ampleur qu’ailleurs. C’est sûr qu’être coach du SQBB est une forte responsabilité car c’est LE club sportif dans la ville. Je préfère largement travailler dans ces conditions-là, même si elles peuvent aussi amener une pression supplémentaire, que dans l’anonymat d’une grande ville où le basket ne serait pas quelque chose d’important. On a tous une responsabilité quand on travaille dans ce club-là.