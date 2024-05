Julien Mahé prolonge à Saint-Quentin jusqu’en 2026.

Le Saint-Quentin Basketball vient d’annoncer la prolongation de son coach, Julien Mahé, jusqu’au 30 juin 2026. Comme annoncé, le technicien breton poursuit son travail au SQBB, club qu’il a rejoint le 5 février 2020.

Cinq saisons pleines : cinq réussites

Jusqu’ici, Julien Mahé n’a pas connu de saison négative au SQBB. En 2020-2021, il a amené la formation picarde à la troisième place de Pro B. Les observateurs pouvaient alors se dire que les bons résultats de l’équipe étaient dus à la présence de Parker Jackson-Cartwright (MVP de la saison) et d’Hugo Besson (meilleur marqueur). Seulement, sans eux et après une première partie de saison compliquée, Saint-Quentin a de nouveau terminé troisième de la saison régulière en 2021-2022. L’exercice suivant, en 2022-2023, le SQBB est cette fois allé encore plus loin en faisant la course en tête pour terminer champion.

Entré dans la cours des grands, la Betclic ÉLITE, en septembre 2023, Saint-Quentin a fait déjouer tous les pronostics. Avec une intensité de tous les instants et une défense de fer (4e meilleur defensive rating de première division), le SQBB se classe septième avant la dernière journée de saison régulière. Le club, malgré sa défaite à Chalon-sur-Saône samedi, est en passe de se qualifier pour les playoffs. Après avoir atteint la Leaders Cup, les huitièmes de finale de Coupe de France, le promu pourrait donc se qualifier pour une Coupe d’Europe en 2024-2025.

De quoi continuer à grandir, faire augmenter le budget et proposer une belle offre sportive aux joueurs désormais très sollicités, le meneur Lucas Boucaud en tête mais aussi l’intérieur Mathis Dossou-Yovo.