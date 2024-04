La valse des coaches, épisode 2 : Legname devrait prolonger à Dijon, Cholet a rencontré Andrieux

La valse des coaches en Betclic ÉLITE et plus largement en Ligue Nationale de Basket (LNB) sera sans doute moins importante que prévue. En effet, Frédéric Fauthoux et Pierric Poupet ayant respectivement prolongé à la JL Bourg et l’ASVEL, le jeu des chaises musicales laisse moins de sièges libres.

Un autre coach pourrait également prolonger. Si la JDA Dijon a hésité à faire venir Mickaël Hay, Laurent Legname devrait prolonger deux ans selon nos informations. Le technicien varois a fait part de son désir de « s’inscrire dans le moyen terme ». A Saint-Quentin, la prolongation de Julien Mahé devrait être annoncée prochainement. Le Breton avait jusqu’au 15 avril pour se positionner. Aucun autre club ne lui ayant offert de contrat, l’ancien de Dijon et Gravelines-Dunkerque va donc rester au SQBB qui va hausser son budget. Reste à savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de Savo Vucevic à Chalon.

Thomas Andrieux cherche un nouveau projet

En revanche, ça bougera bien dans l’Ouest. Guillaume Vizade va récupérer la place laissée vacante par Elric Delord au Mans Sarthe Basket. A Cholet, fatigué par les coupes budgétaires, Laurent Vila a préféré claquer la porte. Reste à savoir qui va lui succéder. Son adjoint Fabrice Lefrançois, assisté par Julien Zoa, semble parti avec une longueur d’avance. Les dirigeants maugeois ont également reçu Thomas Andrieux. Du coin de l’œil, ils sont également attentifs à ce qu’il se passe du côté de Dijon, afin de savoir si Mickaël Hay sera toujours libre dans les semaines à venir.

Car Thomas Andrieux est partant à Champagne Basket. Le club marnais va sérieusement réduire la voilure, et s’installer principalement à Châlons-en-Champagne. Face à cette lente récession, l’ancien coach de Boulazac cherche un nouveau projet. Cependant, des postes pourraient se libérer à l’intersaison : notamment à Orléans si l’équipe venait à ne pas monter, et potentiellement à Roanne si elle ne se maintenait pas.