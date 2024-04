Pierric Poupet prolongé en tant que coach de l’ASVEL jusqu’en 2026

L’ASVEL a annoncé ce mercredi 17 avril la prolongation du contrat de Pierric Poupet en tant que coach de l’équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2026. Cette décision intervient suite aux bons résultats et à l’attitude reconnue des joueurs sous sa direction.

Alors que l’arrivée de Vincent Collet était évoquée avant même le début de saison, que l’option d’un retour de Frédéric Fauthoux a pris de l’ampleur dès la fin de l’année 2023, c’est finalement l’ancien joueur de Golbey-Epinal, Limoges, Bourg-en-Bresse, Orléans, Roanne, Rouen, Châlons-Reims, Orchies et Denain qui s’installe comme le véritable successeur de T.J. Parker. C’est ce dernier, avec qui il a grandi à Mont-Saint-Aignan, que Pierric Poupet (39 ans) a rejoint en 2021 au sein du staff de l’ASVEL. Avant même de prendre sa retraite de joueur en 2020, l’ancien meneur de jeu avait commencé à entraîner les U18 ÉLITE de l’ASC Denain en plus de passer ses diplômes. Après avoir contribué à la structuration du centre de formation du club nordiste en 2020-2021, il a sauté le pas du très haut-niveau en signant à l’ASVEL où il a retrouvé son meilleur ami. Les assistant-coaches se sont succédés avant de s’en aller (Morgan Belnou à l’été 2023, Jean-Christophe Prat en novembre 2023), lui permettant de monter dans la hiérarchie. Après le deuxième changement de coach, début janvier, il a pris le poste de coach-principal avec comme mission de terminer au mieux la saison 2023-2024 alors bien mal embarquée.

« Pierric a ramené énormément de sérénité dès le premier jour » Tony Parker, président de l’ASVEL

Depuis sa prise de fonctions en janvier dernier à la place de Gianmarco Pozzecco, Pierric Poupet a su imposer sa marque et son style de jeu à l’ASVEL, restant invaincu en championnat à l’Astroballe et affichant un bilan plus que satisfaisant en EuroLeague, avec 6 victoires pour 9 défaites. Dans un contexte de tension économique, alors que Frédéric Fauthoux avait du mal à trancher entre prolonger à Bourg et revenir à l’ASVEL en tant que coach principal, l’option de la prolongation de Pierric Poupet a vite gagné des points. Sa sérénité, sa justesse tactique et sa lucidité ont convaincu les dirigeants et actionnaires du club de prolonger son contrat.

« Pierric a ramené énormément de sérénité dès le premier jour où il était en poste, estime Tony Parker, président de l’ASVEL. Les joueurs aiment jouer pour lui, les supporters aiment voir l’équipe jouer, et nos résultats n’ont jamais été aussi bons en EuroLeague depuis qu’il est là. C’était naturel de poursuivre l’aventure avec lui, c’est un coach d’avenir, avec des idées fortes et une connaissance très pointue du basket. »

Après la large victoire de l’ASVEL à Valence, pour la 33e journée de l’EuroLeague, Nando De Colo avait rendu hommage à son coach au micro de Skweek. « On a la chance d’avoir un coach qui croit tout le temps en nous, qui n’oublie pas de nous dire qu’on fait du travail au jour le jour, le collectif est présent », avait déclaré le leader offensif rhodanien.

De son côté, Pierric Poupet a exprimé sa gratitude envers le club, lui qui avouait après sa première victoire en EuroLeague que le fait de se retrouver coach principal de l’ASVEL n’était pas ce qu’il avait « prévu ».

« Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants du club, Tony Parker, Gaëtan Muller, et toutes les personnes qui ont rendu possible cette prolongation de contrat. Je suis fier de faire partie d’une belle organisation qui se veut ambitieuse et qui le restera. Je suis très heureux que l’on me fasse confiance et nous allons tout faire pour que la fin de saison soit belle. »

Cette prolongation de contrat marque le début d’une nouvelle phase dans le développement de l’ASVEL qui reste sur deux saisons particulièrement compliquées, autant sur le plan sportif qu’économique. Avec comme objectif principal la conquête d’un 22e titre de champion de France, celui qui a intégré le staff de l’ASVEL continuera d’insuffler sa patte au sein de l’ASVEL, dans l’espoir de faire redorer le blason du club.