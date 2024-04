Strasbourg : Le président Christophe Lasvigne veut conserver Massimo Cancellieri

Alors que la valse des coaches en Ligue Nationale de Basket (LNB) devrait être moins importante que prévue, qu’en sera-t-il à la SIG Strasbourg ? Le club alsacien a fait venir Massimo Cancellieri du Limoges CSP en 2023. Sur place, l’Italien ne fait pas l’unanimité, notamment chez certains supporters critiques, que ça soit sur les résultats que sur le spectacle proposé.

Interrogé par les DNA, le nouveau président Christophe Lasvigne demeure positif quant au travail de Massimo Cancellieri et compte bien qu’il soit toujours le club de la SIG Strasbourg en 2024-2025 :

« Il y a peut-être un hiatus avec certains (supporters) mais on progresse sur le sujet. Tous ceux qui discutent avec lui peuvent se rendre compte qu’il est intelligent, travailleur, humain. Après, dans sa manière de coacher, avec ses joueurs, il y a un côté “je t’aime moi non plus”. Mais c’est un gagneur. Et dans mon esprit, tout est clair, on construit la saison prochaine avec le coach et Nicola Alberani (le directeur sportif). »