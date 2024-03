Laurent Vila offensif contre les dirigeants de Cholet : « Un manque de respect et des conditions indignes »

Après un cycle de trois ans, où il a redonné ses lettres de noblesse à Cholet Basket, Laurent Vila (48 ans) va quitter le club des Mauges cet été. En conférence de presse ce midi, le technicien catalan est revenu sur son choix.

Surprenamment offensif à l’égard de ses dirigeants, le président Jérôme Mérignac en tête, l’ancien Palois a justifié cette décision par une proposition salariale en baisse. Extraits choisis, grâce au live de Ouest France.

« J’ai reçu une proposition écrite par mail, elle a été envoyée à l’agent. C’était un an de contrat, avec une option pour une deuxième année si qualification en playoffs. Avec un salaire un peu moindre de ce que j’ai actuellement. Franchement, j’étais très surpris. J’ai dit que c’était un manque de respect, des conditions assez indignes. Une semaine plus tard, mi-février, j’ai reçu une seconde proposition : deux ans de contrat et le même salaire. Il y a une quinzaine de jours, j’ai dit au président Jérôme Mérignac que je refusais la prolongation. J’ai été surpris qu’on ne me propose pas d’augmentation. Surtout vu l’actualité du marché : il y a trois ans, j’avais accepté la proposition sans négocier, très proches des minima. Depuis, il y a eu quelques augmentations et des bonus. Mais rien de fou. […] Je n’ai pas compris qu’on ne me fasse pas une nouvelle proposition. Je ne trouve pas ça très fair-play. »