Deux places pour cinq équipes : tous les scénarios de la course aux playoffs

Alors que la 33e journée a largement redistribué les cartes dans la course aux playoffs, empêchant notamment Saint-Quentin de définitivement valider son billet, elle a également écarté Limoges et Nancy de la quête des deux derniers billets.

Désormais, il ne reste plus que cinq prétendants, pour deux places, afin d’aller affronter un cador en quart de finale. Avec deux favoris clairs : Saint-Quentin et Cholet, qui ont leur destin en mains. Mais Le Mans, Dijon et Strasbourg n’ont pas dit leur dernier mot. Évitant de nouveaux maux de têtes à tout le monde, la LNB a détaillé l’ensemble des scénarios.

Saint-Quentin en playoffs si :

Victoire contre Strasbourg

Défaite contre Strasbourg + défaite de Cholet + victoire du Mans contre Dijon

Défaite contre Strasbourg de 5 points ou moins + victoire du Mans contre Dijon + victoire de Cholet + victoire de Nancy

Cholet en playoffs si :

Victoire contre Chalon-sur-Saône

Défaite contre Chalon-sur-Saône + victoire de Saint-Quentin + victoire du Mans contre Dijon

Le Mans en playoffs si :

Victoire contre Dijon + victoire de Cholet + victoire de Nancy + défaite de Saint-Quentin contre Strasbourg de 22 points ou moins

Dijon en playoffs si :

Victoire contre Le Mans + défaite de Saint-Quentin

Victoire contre Le Mans + victoire de Saint-Quentin + défaite de Cholet

Strasbourg en playoffs si :

Victoire contre Saint-Quentin + défaite de Cholet

Victoire contre Saint-Quentin de 23 points ou plus + victoire de Cholet + victoire du Mans + victoire de Nancy

Victoire contre Saint-Quentin de 6 points ou plus + victoire de Cholet + victoire du Mans + défaite de Nancy