Jules Rambaut et les Bleus réalisent un incroyable hold-up contre l’Allemagne : plus qu’une victoire pour aller aux Jeux !

À quelques secondes près, à un tir allemand près, la tournure de cet article aurait été tout autre. Mais l’équipe de France 3×3 masculine semblent protégée par une bonne étoile sur ce TQO de Debrecen (Hongrie), dernière chance pour se qualifier aux Jeux olympiques. Après le show Raphaël Wilson contre le Canada pour qualifier la France en quart de finale, c’est cette fois Jules Rambaut qui a revêtu la cape de héros : le Rémois a inscrit le tir de la gagne après prolongation pour l’emporter face à l’Allemagne (17-19).

Les Bleus doivent remercier Rambaud ! La France est désormais à une marche des JO grâce à sa victoire au buzzer contre l'Allemagne (19-17). RDV à 19h55 pour la demi-finale. #lequipeBASKET pic.twitter.com/KZcpF5TiOJ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 19, 2024

Les Bleus vainqueurs… sans jamais avoir menés

Pourtant, tout dans cette partie portait à croire que les Bleus allaient dire adieu à leur rêve de Jeux olympiques. Après une mauvaise entame de match, les joueurs de Karim Souchu ont longtemps subi la dimension athlétique d’une très jeune équipe d’Allemagne (19,5 ans de moyenne d’âge).

Rapidement pénalisés par les fautes et avec un Frank Seguela une nouvelle fois en dedans (1 point à 1/7 aux tirs), l’équipe de France a dû s’appuyer sur son adresse extérieure pour s’imposer (4/13 à 2-points)… et aussi quelques coups de pouces du destin. Comme cette faute sifflée sur Timothé Vergiat (6 points), alors que le Français avait visiblement glissé, donnant ainsi deux lancers francs pour recoller à 16-16 dans la dernière minute. L’Allemagne a eu une première balle de match au bout du temps réglementaire mais le tir de Giessmann n’a pas trouvé le chemin du cercle (17-17).

Déjà auteur du panier de l’égalisation, Jules Rambaut (10 points) a probablement inscrit le tir de sa jeune carrière. Alors qu’un tir à 2-points était synonyme de victoire, le joueur intérieur a pris sa chance au bout de la possession, pour un gros panier à la planche. Non annoncé évidemment, mais qu’importe, ce tir décisif permet aux Bleus de se rapprocher un peu plus d’une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Une demi-finale face à la Mongolie… qui a perdu un joueur !

Plus qu’une marche à gravir désormais pour les Bleus. Plus précisément, une dernière victoire à aller chercher pour que le projet de la Fédération de Française de Basketball aboutisse, celui d’une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les Bleus joueront la demi-finale face à la Mongolie ce dimanche 19 mai (19h55). Une équipe mongole qui évoluera à 3, suite à l’exclusion d’Anand Ariunbold, auteur d’un coup de tête sur un joueur israélien en quart de finale. Quand on vous dit que les Bleus ont une bonne étoile à Debrecen…