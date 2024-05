L’Olympiakos retourne au Final Four, un Français gagnera l’EuroLeague

L’Olympiakos a suivi la voie tracée par le Fenerbahçe, première équipe de l’histoire à avoir remporté un match 5 des quarts de finale de playoffs d’EuroLeague à l’extérieur, après un 20-0. La formation du Pirée s’est imposée à Barcelone 63 à 59 à Barcelone lors du match 5.

Les Grecs ont peu à peu pris le dessus sur les Catalans dans une rencontre très serrée. C’est simple, ils n’ont jamais mené au score à la fin d’une période avant le dernier quart-temps (12-9 ; 27-25 ; 40-40) et ont attendu le début de la 36e minute pour prendre leur premier avantage sur un 3-points de Shaquielle McKissic. En début de rencontre, les locaux menaient d’ailleurs 18 à 9 après 12 minutes de jeu. Mais la défense de l’Olympiakos a peu à peu pris le dessus sur l’attaque de Barcelone.

Au moins un Français sera couronné à Berlin le 26 mai

Dans un ce duel très défensif, Moustapha Fall, titulaire, a peu joué (12 minutes). Productif au rebond (5 prises), dissuasif (2 contres), il a certes manqué ses 4 lancers francs, mais il a posé un redoutable écran pour libérer Shaquielle McKissic auteur d’un 3+1 puis a livré une passe décisive essentielle à Kóstas Papanikoláou pour donner 8 points d’avance (49-57) à l’Olympiakos à 2 minutes 25 secondes de la fin. Si le FC Barcelone a recollé, ils ont laissé Nikola Milutinov planté seul un dunk en fin de rencontre.

Moustapha Fall et l’Olympiakos retournent donc au Final Four de l’EuroLeague. Ils auront l’occasion de prendre leur revanche sur le Real Madrid dès les demi-finales. Malgré l’élimination de l’AS Monaco, un Français sera forcément vainqueur de cette édition puisqu’outre Moustapha Fall, trois Français évoluent au Real Madrid (Vincent Poirier, Guerschon Yabusele et Fabien Causeur), un au Panathinaikos Athènes (Mathias Lessort) et un autre au Fenerbahçe (Amine Noua).